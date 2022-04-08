Режиссер и ведущий "Орла и решки" Синельников показал свой дом до и после прихода оккупантов
Источник:инстаграм Евгения Синельникова
Ведущий популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников, чудом вырвавшийся из ранее оккупированной Бучи, показал кадры своего разбомбленного дома.
Фото до и после прихода российских освободителей ведущий опубликовал в своем инстаграме.
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На обнародованных кадрах видна счастливая семья, которая позирует в уютной гостиной с винтовой лестницей. Однако после прихода в Бучу российских захватчиков дом Синельникова не узнать. От яркой желтой лестницы остались руины. Как, честно говоря, и от всего дома.
Судя по фото разрушений, оккупанты попали прямо в дом ведущего, ведь на стенах остались следы пожара, а потолок частично обрушился. Там, где раньше был пол, теперь лежит много строительного мусора, перемешанного с остатками личных вещей. Снаружи трехэтажный дом сгорел до кирпича.
Спасибо русскому миру, что "спас" нашу семью от ужасов жизни в Украине. Вот теперь заживем,
– саркастически написал Синельников.
Дом Синельникова до и после прихода оккупантов / Фото из инстаграма ведущего
Заметим, что режиссер "Орла и решки" провел в окружении 2 недели, уехать из Бучи ему удалось только 10 марта. Он признался, что пережил ад – авиацию, кадыровцев, артиллерию, встречу с врагом в своем доме.
Недавно он вернулся домой. Во дворе его дома оккупанты оставили "сюрприз" – снаряд, который, к счастью, не сдетонировал.
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