Режиссеры-экстремисты: как живут похищенные во время Майдана студенты-театралы

5 лет назад в Украине горела улица Грушевского. Тогда 8 студентов университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого возвращались домой в общежитие, когда их посадили в авто и повезли в неизвестном направлении мужчины без всяких отличий. Одному студенту удалось сбежать сразу.

"Только одному удалось сбежать. Собственно, он мне и позвонил. Я искала ребят примерно восемь часов. И, наконец, нашла – в райотделе на другом конце Киева. И выяснила, что они, на самом деле, – не жертвы похищения, а террористы-экстремисты. По законам 16 января студентам-карпенковцам грозило 15 лет за решеткой", – рассказала ведущая 24 канала Леся Вакулюк, брат которой оказался тогда среди тех семи парней.

Журналистам 24 канала удалось отыскать семерых студентов-карпенковцев, из которых режим Януковича слепил "террористов-экстремистов", и узнать, как они сейчас выглядят и чем занимаются.

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С двумя Андреями – Котляром и Иванюком – журналисты встретились на Подоле возле места, где 5 лет назад их похитили. Под утро 20 января студенты университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого возвращались в общежитие. Ночь провели на Грушевского – там случились первые столкновения с Беркутом.

Ребята пошли на Майдан компанией из восьми человек, хотя друг друга почти не знали. Вместе и возвращались домой – как всегда, мимо автозаправки на Нижнем валу.

К нам подъехало где-то примерно три машины. Открылись двери, выбежали оттуда двое мужчин, они бросились на нас, сбили нас с ног, начали наносить удары, просто ломать, ругаться и кричать,

– вспоминает кинорежиссер Андрей Иванюк.



Андрей Иванюк

Одному из них удалось убежать, он и забил тревогу. Остальных ребят бросили в машины. Чтобы задержанных было восемь, схватили еще и случайного прохожего. Куда везут – не сказали. Оказалось – это Днепровский райотдел милиции. И там начались допросы. Ребят заставляли раздеться, описали их одежду. И все время искали оружие, которого просто не было.

И они говорят: "Что это вы все с лимонами? Такими в кулечках?"А мы говорим: "Это девушки нам дали, сказали, что должно помочь от газа",

– рассказал актер, студент Силезского университета (Катовице, Польша) Остап Вакулюк.

Телефоны ребят не отвечали. В милиции родственникам ничего не говорили. Сестра Остапа Леся Вакулюк нашла видео с камер наблюдения заправки. И только через коллег и знакомых добилась, чтобы адвокат забрал Остапа. А уже на следующий день другим студентами избирали меру пресечения. Андрея Котляра посадили под домашний арест, Андрея Иванюка – бросили в СИЗО на 10 дней. Он, студент-режиссер, сидел в одной камере с уголовными преступниками.

Когда я им говорю о санкции, о которой мне сказали, от 8 до 15, все были в шоке: "Как? Посмотри на себя! Ты бил Беркут? Ты хочешь сказать, что ты бил?",

– рассказал кинорежиссер Андрей Иванюк.

Остапу пришлось бежать в Польшу. В Варшаве Майдан не забывал, ходил на украинские митинги и пикеты европейских посольств, когда Россия аннексировала Крым.

Ходишь по той Варшаве и понимаешь: неизвестно когда ты увидишь своих родителей, родственников,

– сказал Остап Вакулюк.

Там он поступил в киношколу Силезского университета в Катовице – по польским стипендиям для студентов-майдановцев. И снялся в фильме "Эфир" легендарного режиссера Кшиштофа Занусси.



Остап Вакулюк

После расстрелов на Институтской всех ребят амнистировали. И все они делают кино. Вот эти социальные ролики о военных на Донбассе в декабре появились на украинских телеканалах.

Их снял один из похищенных студентов Саша Шкрабак. Он родом из Крыма, и для него эта война – не чужая.



Саша Шкрабак

Еще один студент Вадим Ковалев сейчас живет в Венгрии. В прошлом году снялся в короткометражке "Миг" и фильме Марыси Никитюк "Когда падают деревья".



Вадим Ковалев

Андрей Иванюк отслужил 14 месяцев в 53-й бригаде. Истории с фронта рассказывал Андрею Котляру. Вместе решили – надо снимать фильм. В прокат он выйдет уже в этом году.



Андрей Котляр

"Был объявлен питчинг Госкино, и он подался на полнометражный дебют с "Рокадой", сняли тизер. И выиграли деньги. И это стал и его, и мой первый полнометражный игровой дебют", – рассказывает оператор, участник художественного объединения Babylon'13 Андрей Котляр.

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Ребята говорят, с тех пор изменилось все – люди вокруг и их восприятие патриотизма. А вот сдвигов в деле похищения нет. Весной в Генпрокуратуре провели следственный эксперимент и пообещали – уже готовят представление в суд.