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      Режисери-екстремісти: як живуть викрадені під час Майдану студенти-театрали

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      5 років тому в Україні палала Грушевського. У цей час 8 студентів університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого поверталися додому в гуртожиток, коли їх посадили в авто і повезли в невідомому напрямку чоловіки без жодних позначок. Одному студенту вдалося втекти відразу.

      "Лише одному вдалося втекти. Власне, він мені й зателефонував. Я шукала хлопців приблизно вісім годин. І, врешті, знайшла – в райвідділку на іншому кінці Києва. І з'ясувала, що вони, насправді, – не жертви викрадення, а терористи-екстремісти. За законами 16 січня студентам-карпенківцям грозило 15 років за гратами", – розповіла ведуча 24 каналу Леся Вакулюк, брат якої опинився тоді серед тих семи хлопців.

      Журналістам 24 каналу вдалось відшукати семеро студентів-карпенківців, з яких режим Януковича зліпив "терористів-екстремістів" та дізнатися, як вони нині виглядають і чим займаються.

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      Із двома Андріями – Котляром та Іванюком – журналісти зустрілися на Подолі біля місця, де 5 років тому їх викрали. Під ранок 20 січня студенти університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого поверталися в гуртожиток. Ніч провели на Грушевського – там трапилися перші зіткнення з Беркутом.

      Хлопці пішли на Майдан компанією з восьми людей, хоча одне одного майже не знали. Гуртом і поверталися додому – як завжди, повз автозаправку на Нижньому валу.

      До нас під'їхало десь приблизнго три машини. Відкрилися двері, вибігли звідти двоє мужчин, вони кинулися на нас, збили нас з ніг, почали наносити удари, просто ламати, матюкати і кричати,
      – згадує кінорежисер Андрій Іванюк.

      андрій іванюк
      Андрій Іванюк

      Одному з них вдалося утекти, він і забив на сплох. Решту хлопців кинули в машини. Аби затриманих було восьмеро, схопили ще й випадкового перехожого. Куди везуть – не казали. Виявилося – це Дніпровський райвідділ міліції. І там почалися допити. Хлопців змушували роздягтися, описали їхній одяг. І все шукали зброю, якої просто не було.

      І вони кажуть: "Що це ви всі з лимонами? Такими в кульочках?" А ми кажемо: "То дівчата нам дали, сказали, що має допомогти від газу",
      – розповів актор, студент Сілезького університету (Катовіце, Польща) Остап Вакулюк.

      Телефони хлопців не відповідали. У міліції родичам нічого не казали. Сестра Остапа Леся Вакулюк знайшла відео з камер спостерження заправки. І лише через колег і знайомих домоглася, аби адвокат забрав Остапа. А вже наступного дня іншим студентами обирали запобіжний захід. Андрія Котляра посадили під домашній арешт, Андрія Іванюка – кинули у СІЗО на 10 днів. Він, студент-режисер, сидів в одній камері із кримінальними злочинцями.

      Коли я їм говорю про санкцію, про яку мені сказали, від 8 до 15, всі були в шоці: "Як? Подивись на себе! Ти бив Беркут? Ти хочеш сказати, що ти бив?",
      – переповів кінорежисер Андрій Іванюк.

      Остапові довелося втікати до Польщі. У Варшаві про Майдан не забував, ходив на українські мітинги і пікети європейських посольств, коли Росія анексувала Крим.

      Ходиш по тій Варшаві і розумієш: невідомо коли ти своїх батьків побачиш, родичів,
      – сказав Остап Вакулюк.

      Там він вступив до кіношколи Сілезького університету в Катовіце – за польськими стипендіями для студентів-майданівців. І знявся у фільмі "Етер" легендарного режисера Кшиштофа Зануссі.

      остап вакулюк
      Остап Вакулюк

      Після розстрілів на Інститутській усіх хлопців амністували. І усі вони роблять кіно. Ось ці соціальні ролики про військових на Донбасі у грудні з'явилися на українських телеканалах.

      Їх зняв один із викрадених студентів Сашко Шкрабак. Він родом з Криму, і для нього ця війна – не чужа.

      сашко шкрабак
      Сашко Шкрабак

      Ще один студент Вадим Ковальов зараз живе в Угорщині. Торік знявся у короткометражці "Мить" та фільмі Марисі Никитюк "Коли падають дерева".

      вадим ковальов
      Вадим Ковальов

      Андрій Іванюк відслужив 14 місяців у 53-й бригаді. Історії з фронту розповідав Андрію Котляру. Разом вирішили – треба знімати фільм. У прокат він вийде уже цього року.

      андрій котляр
      Андрій Котляр

      "Був оголошений пітчинг Держкіно, і він подався на повнометражний дебют з "Рокадою", зняли тизер. І виграли гроші. І це став і його, і мій перший повнометражний ігровий дебют", – оператор, учасник мистецького об'єднання Babylon'13 Андрій Котляр.

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      Хлопці кажуть, відтоді змінилося все - люди навколо і їхнє сприйняття патріотизму. А от зрушень у справі викрадення немає. Навесні у Генпрокуратурі провели слідчий експеримент і пообіцяли - уже готують подання до суду.

      Автор: Ольга Читайло, Марія Писаренко
      Теги: Новини України Євромайдан Беркут Студенти
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 20 січня
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