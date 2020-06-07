"Межигорьем" управляют общественные активисты, – Малюська о судьбе резиденции Януковича
Резиденция" Межигорье", которая ранее являлась собственностью президента-беглеца Виктора Януковича, по закону должна была бы попасть в руки официального управителя. Впрочем, из-за политических сложностей сейчас ею владеют общественные активисты.
Особливої проблеми у цьому нема, вважає міністр юстиції України Денис Малюська. Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".
До теми Хто заробляє на "Межигір'ї", – інтерв'ю з головою АРМА
Вони захопили, не захопили… почали керувати "Межигір'ям". Туди проводяться екскурсії. Вони за це беруть гроші. В принципі, вони й утримують цей об'єкт. Нічого трагічного там не відбувається. Якесь збереження майна там є,
– розповів очільник Мін’юсту.
Він уточнив: громадські активісти відразу після Майдану почали працювати у колишній резиденції Януковича. Однак, згідно із законодавством майно повинно було б перейти за конкурсом до офіційного управителя, компанії з управління активами, яка, наприклад, зобов’язалася б розвивати "Межигір'я".
"Через політичні складнощі цього питання… Тому що люди, які там працюють, особливо не хотіли цей актив залишати, а небезпеки для активу немає, мені здається, нічого і не відбувається. Він як був у користуванні цих людей, так і залишається", висловився Малюська про "Межигір’я".
Резиденція "Межигір'я" та її доля після втечі Януковича: коротко
- Резиденція "Межигір'я", яка розташована в селі Нова Петрівка під Києвом, була у державній власності до 2007 року.
- Потім її звідти вилучили і передали під управління структур, пов'язаних із президентом-утікачем Віктором Януковичем.
- Після втечі Януковича, у червні 2014 року, суд повернув земельну ділянку, на якій розташоване "Межигір'я", у держвласність. Проте, вже у липні 2015 року майно "Межигір'я" заарештували.
- Земельні ділянки суд передав державі 2017 року. У 2017 році після низки судових процесів у власність держави перейшла й сама резиденція.
- У листопаді 2018 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управителя для "Межигір’я", втім, досі його не знайшов.
- Комплекс потребує капітальних інвестицій. Тому підприємці не квапляться витрачати гроші на управління активами втікача Януковича.