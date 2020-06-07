Резиденція "Межигір’я", що раніше була власністю президента-втікача Віктора Януковича, за законом мала б потрапити в руки офіційного управителя. Втім, через політичні складнощі наразі нею володіють громадські активісти.

Особливої проблеми у цьому нема, вважає міністр юстиції України Денис Малюська. Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Вони захопили, не захопили… почали керувати "Межигір'ям". Туди проводяться екскурсії. Вони за це беруть гроші. В принципі, вони й утримують цей об'єкт. Нічого трагічного там не відбувається. Якесь збереження майна там є,

– розповів очільник Мін’юсту.

Він уточнив: громадські активісти відразу після Майдану почали працювати у колишній резиденції Януковича. Однак, згідно із законодавством майно повинно було б перейти за конкурсом до офіційного управителя, компанії з управління активами, яка, наприклад, зобов’язалася б розвивати "Межигір'я".

"Через політичні складнощі цього питання… Тому що люди, які там працюють, особливо не хотіли цей актив залишати, а небезпеки для активу немає, мені здається, нічого і не відбувається. Він як був у користуванні цих людей, так і залишається", висловився Малюська про "Межигір’я".

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