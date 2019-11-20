Хто заробляє на "Межигір'ї", – інтерв'ю з головою АРМА

Про фактичного керівника резиденції "Межигір'я", відповідального за зникнення майна експрезидента Януковича, та чому бізнес не бажає брати в управління цей об'єкт, – в продовженні інтерв'ю з головою Агентства з розшуку та менеджменту активів Антоном Янчуком.

Яке майно колишніх представників влади може бути конфісковано та на скільки воно може поповнити державний бюджет, – про це та багато іншого розповів у першій частині ексклюзивного інтерв'ю 24 каналу голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Антон Янчук.

Коротко про головне:

"Межигір’я" передали в управління АРМА 6 липня 2018 року.

ГО НПУ "Межигір’я" 5 років управляла резиденцією, але не є прибутковою, тому не може змагатися за тендер.

Наразі "Межигір'я" – це сезонний бізнес.

Комплекс потребує капітальних інвестицій.

Підприємці не квапляться витрачати гроші на управління активами втікача Януковича.

"Межигір'я" і його "опікуни"

Не можу не згадати про славнозвісне "Межигір'я"? Цей об'єкт вже передали в управління?

Ми проводили кілька конкурсів на управителя цим комплексом. Вони були безпрецедентні за розмахом, тривалістю (деякі тривали місяцями), кількості повідомлень на адресу потенційних управителів. На превеликий наш подив, дуже мало представників бізнесу проявляють інтерес до управління цими активами.

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Чому бізнесмени не хочуть брати в управління такий красивий комплекс, невже він не перспективний?

Бізнесмени пояснюють своє небажання кількома факторами. З одного боку, робота у форматі, в якому наразі є "Межигір'я" – це сезонний бізнес. Він починається навесні та завершується восени. Якщо обирати управителя, то це необхідно робити з ранньої весни. Точно не влітку і 100% не восени, бо взимку – це збитковий бізнес. Адже "Межигір'я" далеко від міста і діставатись туди людям непросто: він не пристосований для надання туристичних зимових сервісів.

Чим займається АРМА? АРМА – агентство з розшуку та менеджменту активів. Агентство уповноважене виявляти та розшукувати активи тобто майно, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. На підставі рішення суду, АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості.

Це виклик для нас, бо закон не враховує особливостей управління, зокрема, і цим активом. За законом – одразу після передачі в управління нам активів має розпочатись конкурс. За замовчуванням обраний управитель повинен приступити до управління одразу. Не залежно від того, коли хронологічно протягом року, це відбувається. Цей об'єкт унікальний. Для того щоб мати якісних учасників конкурсу, на мою думку, при його оголошенні потрібно передбачити, що управління має розпочатись ранньої весни. Сам же конкурс можна оголошувати раніше. Але, це лише моя особиста думка. Визначення умов управління належить до повноважень спеціального структурного підрозділу, а не голови АРМА.

З іншого боку бізнесмени кажуть – такі об'єкти потрібно перелаштовувати таким чином, щоб вони були придатні до надання сервісів споживачам як влітку, так і взимку. Перевлаштування "Межигір'я" під такий формат потребує капітальних інвестицій.



Бізнес не дуже бажає брати в управління резиденцію експрезидента / Фото 24 каналу

Можливо бізнесу було б вигідно інвестувати в "Межигір'я"?

Капітальні інвестиції в формулі роботи з АРМА зазвичай не робляться. За нашим профільним законом, управління майном може припинитись в будь-який день. Воно міцно прив'язано до дії арешту: припиняється арешт – припиняється управління. Управління арештованим майном, за законом про АРМА, – це різновид господарської діяльності з підвищеним ступенем ризику.

Другий момент, про який говорить бізнес, коли ми питаємо про причини незацікавленості цим об'єктом, – не зовсім конструктивна позиція громадської організації "Межигір'я", яка наразі фактично там знаходиться.

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Ця громадська організація веде там господарську діяльність, контролює всі процеси, збирає плату за сервіси і не планує звідти нікуди йти. Їх позиція зводиться до наступного: вони можуть погодитись передати цей об'єкт в управління певному управителю, лише у випадку якщо самі визнають його достойним.

Але ж така позиція громадської організації відлякує бізнес?

Звісно! Бізнес може взяти участь в певній процедурі, де зрозумілий процес, початок і кінець, критеріїй та стати переможцем. Але, коли результат залежить від непрогнозованої волі третьої особи – це відлякує. Адже ГО на власний розсуд вирішуватиме чи погоджуються вони з результатами конкурсу чи ні. Ця громадська організація вважає, що має моральне право на таку думку і чимало людей з цим погоджуються. Проте, в спеціальному законі про АРМА не передбачено такої умови як врахування моральних прав третіх осіб щодо визначення умов управління.

Зникла розкіш

Переглядаючи відео з тієї ж Хонки, одразу після втечі Януковича і сьогодні, видно – з будинку зникло багато майна. Чи робила громадська організація, яка там все контролює, опис майна?

Громадська організація фактично контролює "Межигір'я" з 2014 року. Ухвала про передачу майна в управління АРМА з'явилась в 2018 році. Є проміжок в 4 роки, коли ми не мали жодного стосунку до цього об'єкту. Що там відбувалось в цей час – незрозуміло.

За інформацією прокуратури, якщо не помиляюсь, останні описи проводились в 2015 та 2017 роках. Ми розуміємо – щоб прийняти це майно в управління за актами нам потрібно провести інвентаризацію. Для цього необхідна згода все тієї ж громадської організації.



З передачею в управління деяких активів є нюанси / Фото пресслужба КМУ

Коли інвентаризацію варто проводити?

Її потрібно проводити хронологічно близько до відбору управителя. Інакше, якщо ми ініціюємо і проведемо її зараз, а управитель з'явиться через 4 місяці, то незрозуміло що відбуватиметься в цей період. За цей проміжок часу інвентаризація стане нерепрезентативною. Її потрібно завершити якомога ближче до передачі майна в управління.

Але ж можна найняти охорону після проведення інвентаризації?

Гіпотетично це можна зробити. Але, по-перше, необхідна згода цієї ГО інакше вони виженуть будь-кого. По-друге, це надзвичайно дорого. Найняти якісну охорону на такий великий об’єкт– дуже дорого коштуватиме державному бюджету.

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Кому передано в управління активи ексміністра Олександра Клименка та одіозного бізнесмена Сергія Курченка – читайте незабаром в продовженні ексклюзивного інтерв'ю з головою АРМА Антоном Янчуком.