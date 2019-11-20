Кто зарабатывает на "Межигорьи", – интервью с главой АРМА

Об фактическом руководителе резиденции "Межигорье", ответственном за исчезновение имущества экс-президента Януковича, и почему бизнес не хочет брать в управление этот объект, – в продолжении интервью с главой Агентства по розыску и менеджменту активов Антоном Янчуком.

Какое имущество бывших представителей власти может быть конфисковано и на сколько оно может пополнить государственный бюджет, – об этом и многом другом рассказал в первой части эксклюзивного интервью 24 каналу глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Антон Янчук.

Коротко о главном:

"Межигорье" передали в управление АРМА 6 июля 2018 года

ОО НПУ "Межигорье" 5 лет управляла резиденцией, но не является прибыльной, поэтому не может бороться за тендер

Сейчас "Межигорье" – это сезонный бизнес

Комплекс требует капитальных инвестиций

Предприниматели не спешат тратить деньги на управление активами беглеца Януковича

"Межигорье" и его "опекуны"

Не могу не вспомнить о знаменитом "Межигорьи"? Этот объект уже передали в управление?

Мы проводили несколько конкурсов на управляющего этим комплексом. Они были беспрецедентные по размаху, длительности (некоторые длились месяцами), количеству сообщений в адрес потенциальных управляющих. К большому нашему удивлению, очень мало представителей бизнеса проявляют интерес к управлению этими активами.

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Почему бизнесмены не хотят брать в управление такой красивый комплекс, неужели он не перспективен?

Бизнесмены объясняют свое нежелание несколькими факторами. С одной стороны, работа в формате, в котором сейчас находится "Межигорье" – это сезонный бизнес. Он начинается весной и заканчивается осенью. Если выбирать управляющего, то это необходимо делать с ранней весны. Точно не летом и 100% не осенью, потому что зимой – это убыточный бизнес. Ведь "Межигорье" далеко от города и добираться туда людям непросто: оно не приспособлено для предоставления туристических зимних сервисов.

Чем занимается АРМА?

АРМА – агентство по розыску и менеджменту активов. Агентство уполномочено выявлять и разыскивать активы, то есть имущество, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве. На основании решения суда, АРМА осуществляет управление активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости.

Это вызов для нас, потому что закон не учитывает особенностей управления, в частности, и этим активом. По закону – сразу после передачи в управление нам активов должен начаться конкурс. По умолчанию избранный управляющий должен приступить к управлению сразу. Независимо от того, когда хронологически в течение года, это происходит. Этот объект уникален. Для того чтобы получить качественных участников конкурса, по моему мнению, при его объявлении нужно предусмотреть, что управление должно начаться ранней весной. Сам же конкурс можно объявлять раньше. Но, это только мое личное мнение. Определение условий управления относится к полномочиям специального структурного подразделения, а не главы АРМА.

С другой стороны бизнесмены говорят – такие объекты нужно перестраивать таким образом, чтобы они были пригодны к предоставлению сервисов потребителям как летом, так и зимой. Переустройство "Межигорья" под такой формат требует капитальных инвестиций.



Бизнес не очень хочет брать в управление резиденцию экс-президента / Фото 24 канала

Возможно бизнеса было бы выгодно инвестировать в "Межигорье"?

Капитальные инвестиции в формуле работы с АРМА обычно не делаются. По нашему профильному закону, управление имуществом может прекратиться в любой день. Оно прочно привязано к действию ареста: прекращается арест – прекращается управление. Управление арестованным имуществом, по закону об АРМА – это разновидность хозяйственной деятельности с повышенной степенью риска.

Второй момент, о котором говорит бизнес, когда мы спрашиваем о причинах незаинтересованности этим объектом, – не совсем конструктивная позиция общественной организации "Межигорье", которая сейчас фактически там находится.

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Эта общественная организация ведет там хозяйственную деятельность, контролирует все процессы, собирает плату за услуги и не планирует оттуда никуда уходить. Их позиция сводится к следующему: они могут согласиться передать этот объект в управление определенному управляющему, только в случае, если признают его достойным.

Но ведь такая позиция общественной организации отпугивает бизнес?

Конечно! Бизнес может принять участие в определенной процедуре, где понятен процесс, начало и конец, критерии и стать победителем. Но, когда результат зависит от непредсказуемой воли третьего лица – это отпугивает. Ведь ОО по своему усмотрению будет решать согласны они с результатами конкурса или нет. Эта общественная организация считает, что имеет моральное право на такое мнение и многие с этим согласны. Однако, в специальном законе о АРМА не предусмотрено такого условия как учет моральных прав третьих лиц относительно определения условий управления.

Исчезнувшая роскошь

Просматривая видео из той же Хонки, сразу после побега Януковича и сегодня, видно – из дома пропало много имущества. Делала ли общественная организация, которая там все контролирует, описание имущества?

Общественная организация фактически контролирует "Межигорье" с 2014 года. Постановление о передаче имущества в управление АРМА появилось в 2018 году. Был промежуток в 4 года, когда мы не имели никакого отношения к этому объекту. Что там происходило в это время – непонятно.

По информации прокуратуры, если не ошибаюсь, последние описи проводились в 2015 и 2017 годах. Мы понимаем – чтобы принять это имущество в управление по актам нам нужно провести инвентаризацию. Для этого необходимо согласие все той же общественной организации.



С передачей в управление некоторых активов есть нюансы / Фото пресс служба КМУ

Когда инвентаризацию следует проводить?

Ее нужно проводить хронологически близко до выборов управляющего. Иначе, если мы инициируем и проведем ее сейчас, а управляющий появится через 4 месяца, то непонятно что будет происходить в этот период. За этот промежуток времени инвентаризация станет нерепрезентативной. Ее нужно завершить как можно ближе к передаче имущества в управление.

Но можно нанять охрану после проведения инвентаризации?

Гипотетически это можно сделать. Но, во-первых, необходимо согласие этой ОО иначе они выгонят любого. Во-вторых, это очень дорого. Нанять качественную охрану на такой большой объект– будет очень дорого стоить государственному бюджету.

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Кому переданы в управление активы экс-министр Александра Клименко и одиозного бизнесмена Сергея Курченко – читайте вскоре в продолжении эксклюзивного интервью с главой АРМА Антоном Янчуком.