О квартире Януковича и наполнения госбюджета Украины, – интервью с председателем АРМА

Какое имущество бывших представителей власти может быть конфисковано? Сколько денег за него может получить государственный бюджет? Об этом и многом другом рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Антон Янчук.

Прибыльное управление

В общем, сколько денег АРМА вернула в бюджет в 2019 году за счет конфискованных активов?

В течение 2017-2019 годов АРМА не получало и не выполняло решений о конфискации имущества. Соответственно, поступлений в госбюджет от реализации конфискованного имущества не поступало.

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Вместе с тем, в госбюджет управляющими арестованных активов в течение 10 месяцев этого года перечислено более 9 миллионов гривен доходов от управления.

За 2 года нашей работы непосредственно в бюджет направлено около 18 миллионов гривен поступлений от управления имуществом управляющими. Эта сумма перечислена после уплаты налогов, выплаты зарплат и расчетов с контрагентами.

Чем занимается АРМА?

АРМА-агентство по розыску и менеджменту активов. Агентство уполномочено выявлять и разыскивать активы, то есть имущество, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве. На основании решения суда, АРМА осуществляет управление активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости.

Хочу отметить, что государственные средства не тратятся на сохранность имущества, которое передано в управление АРМА. Такие расходы осуществляются управляющим.

Зато сейчас депозитный портфель АРМА составляет примерно 350 миллионов гривен (это арестованные средства, которые переданы в управление или средства от продажи арестованного имущества). На них, по состоянию на 1 октября этого года, уже насчитано около 35 миллионов гривен процентов. По общим правилам, в случае конфискации или спецконфискации этих средств они сразу становятся поступлениями госбюджета. Поэтому потенциально АРМА может передать примерно 400 миллионов гривен в государственный бюджет.



Есть в управлении АРМА и комплекс "Межигорье" / Фото пресс-службы КМУ

Предполагаю, что среди активов, которые уже приносят доходы госбюджету, есть немало тех, которые принадлежали одиозным чиновникам. Какие активы представителей предыдущей власти сейчас находятся в управление АРМА?

Реальная связь между бенефициаром и активом должно устанавливать следствие. Мы не можем и не должны этого делать. Если нам передается имущество, собственником которого в СМИ называют кого-то из одиозных персонажей, а у нас нет подтверждений этого факта – мы не будем говорить, что оно принадлежит этому человеку.

В то же время, элитная квартира на Оболонской набережной, о которой много говорят в СМИ как о собственности экс-президента Виктора Януковича, действительно принадлежит ему.

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Есть у нас в управлении и резиденция "Межигорье". Однако так ее можно называть условно. На самом деле, речь идет о примерно 60 домах, сооружениях и движимом имуществе, входящих в комплекс "Межигорье". Юридически они принадлежат ООО "Танталит", которое следствие и СМИ связывают с Януковичем.

В АРМА передано на управление и имущество, которое ассоциируют с министром доходов и сборов Александром Клименко, но юридически оно принадлежит другим юридическим и физическим лицам. Это три этажа в столичном ТЦ "Гулливер", 64 квартиры и недвижимость в Донецке.

Если говорить о "ближайших бывших", то нам передана корпорация АИС, которую в сми связывают с бывшим нардепом Дмитрием Святашем, а также две тепловые электростанции в Львовской области – их конечными бенефициарами в СМИ называют братьев Дубневичей, хотя юридически станции принадлежат двум обществам с ограниченной ответственностью.

Квартирный вопрос Януковича

Какова ситуация относительно квартиры Януковича на столичной Оболони?

Элитную столичную квартиру на Оболонской набережной, которая принадлежит экспрезиденту Виктору Януковичу, АРМА передана в управление ООО "СВМ Консалтинг". Рыночная стоимость квартиры, общей площадью 240 квадратных метров, согласно отчету об оценке, составляет 26,904 миллионов гривен.

На момент передачи в управление квартира была в непригодном для использования состоянии. Так, согласно Программе управления, там сделан ремонт, закуплено и установлено дорогое оборудование, отремонтирована мансарда, налажена работа котла и системы отопления, приобретены осветительные приборы.

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Для сохранения квартиры, управляющим заключен договор страхования рисков потери, уничтожения имущества, установлена охранная система сигнализации (система безопасности), приобретена и установлена входная дверь.

Квартира передана в пользование по договору аренды. Арендная плата вносится вовремя как и все необходимые коммунальные платежи.



В управлении АРМА много интересного имущества / Фото Facebook АРМА

Сколько стоит арендовать квартиру экспрезидента в месяц?

Месячная арендная плата – примерно 37 тысяч гривен. По состоянию на 5 ноября 2019 года от ее управления получено доходов в сумме 284 100 гривен. За счет этих денег компенсированы все расходы на управление (162 343 гривен), уплачены налоги в сумме 80 007 гривен и перечислено в государственный бюджет доходы в сумме 31 312 гривен.

А не по дешевке ли сдается в аренду такая элитная недвижимость?

Можно говорить, что в условиях свободного рынка такая квартира может сдаваться дороже. Но не надо сравнивать условия свободного рынка и передаче арестованного имущества в аренду. Это обусловлено тем, что управление останавливается автоматически с прекращением ареста, в таком случае, мы обязаны вернуть собственнику имущество в течение 3 суток. Арест, в свою очередь, может быть отменен в любое время. Найти арендатора, который согласится заехать в помещение, при условии что за 3 дня его могут выселить, – очень непросто. Этот риск напрямую влияет на размер арендной платы. Поэтому никогда ставки арендной платы за пользование жилыми помещениями, АРМА передает в управление, – не будут такими же как для аренды неарестованного имущества. Они всегда будут ниже.

Наши сотрудники провели 4 проверки эффективности управления. Из которых 2 – камеральные то есть по документам и 2 – выездные. По их результатам установлено, что управляющий осуществляет надлежащее управление активами.

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Кто зарабатывает на" Межигорье", кому переданы в управление активы экс-министра Александра Клименко и одиозного бизнесмена Сергея Курченко – читайте вскоре в продолжении эксклюзивного интервью с председателем АРМА Антоном Янчуком.