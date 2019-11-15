Про квартиру Януковича і наповнення держбюджету України, – інтерв'ю з головою АРМА

Яке майно колишніх представників влади може бути конфісковано? Скільки грошей за нього може отримати державний бюджету? Про це та багато іншого розповів у ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Антон Янчук.

Прибуткове управління

Загалом, скільки грошей АРМА повернула в бюджет в 2019 році році за рахунок конфіскованих активів?

Протягом 2017-2019 років АРМА не отримувало і не виконувало рішень щодо конфіскації майна. Відповідно, надходжень до держбюджету від реалізації конфіскованого майна не надходило.

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Водночас, до держбюджету управителями арештованих активів протягом 10 місяців цього року перераховано понад 9 мільйонів гривень доходів від управління.

За 2 роки нашої роботи безпосередньо в бюджет спрямовано приблизно 18 мільйонів гривень надходжень від управління майном управителями. Ця сума перерахована після сплати податків, виплати заробітних плат та розрахунків з контрагентами.

Чим займається АРМА? АРМА – агентство з розшуку та менеджменту активів. Агентство уповноважене виявляти та розшукувати активи тобто майно, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. На підставі рішення суду, АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості.

Хочу зазначити, що державні кошти не витрачаються на збереження майна, яке передано в управління АРМА. Такі витрати здійснюються управителем.

Натомість, наразі депозитний портфель АРМА складає приблизно 350 мільйонів гривень (це арештовані кошти, які передані в управління або кошти від продажу арештованого майна). На них, станом на 1 жовтня цього року, вже нараховано приблизно 35 мільйонів гривень відсотків. За загальними правилами, у разі конфіскації чи спецконфіскації цих коштів вони одразу стають надходженнями держбюджету. Тому потенційно АРМА може передати приблизно 400 мільйонів гривень до держаного бюджету.



Є в управлінні АРМА й комплекс "Межигір'я" / Фото пресслужби КМУ

Припускаю, що серед активів, які вже приносять доходи держбюджету, є чимало тих, які належали одіозним високопосадовцям. Які активи представників попередньої влади наразі перебувають в управління АРМА?

Реальний зв'язок між бенефіціаром і активом має встановлювати слідство. Ми не можемо і не повинні цього робити. Якщо нам передається майно, власником якого у ЗМІ називають когось із одіозних персонажів, а у нас немає підтверджень цього факту – ми не говоритимемо, що воно належить цій людині.

Водночас, елітна квартира на Оболонські набережній, про яку багато говорять у ЗМІ як про властність експрезидента Віктора Януковича, справді належить йому.

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Є у нас в управлінні й резиденція "Межигір'я". Проте так її можна називати умовно. Насправді, йдеться про приблизно 60 будинків, споруд і рухомого майна, які входить в комплекс "Межигір'я". Юридично вони належать ТОВ "Танталіт", яке слідство та ЗМІ пов'язують з Януковичем.

В АРМА передано на управління й майно, яке асоціюють з міністром доходів і зборів Олександром Клименком, але юридично воно належить іншим юридичним та фізичним особам. Це три поверхи в столичному ТЦ "Гулівер", 64 квартири та нерухомість у Донецьку.

Якщо говорити про "найближчих колишніх", то нам передано корпорацію АІС, яку в мас-медіа пов'язують з колишнім нардепом Дмитром Святашем, а також дві теплові електростанції у Львівській області – їхнім кінцевими бенефіціарами у ЗМІ називають братів Дубневичів, хоча юридично станції належать двом товариствам з обмеженою відповідальністю.

Квартирне питання Януковича

Яка ситуація щодо квартири Януковича, що на столичній Оболоні?

Елітну столичну квартиру на Оболонській набережній, яка належить експрезиденту Віктору Януковичу, АРМА передано в управління ТОВ "СВМ Консалтинг". Ринкова вартість квартири, загальною площею 240 квадратних метрів, згідно звіту про оцінку, складає 26,904 мільйонів гривень.

На момент передачі в управління квартира була у непридатному для використання стані. Так, відповідно до програми управління, там зроблено ремонт, закуплено та встановлено дороге обладнання, відремонтовано мансарду, налагоджено роботу котла та системи опалювання, придбано освітлювальні прилади.

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Задля збереження квартири, управителем укладено договір страхування ризиків втрати, знищення майна, встановлено охоронну систему сигналізації (систему безпеки), придбано та встановлено вхідні двері.

Квартиру передано в користування за договором оренди. Орендна плата вноситься вчасно як і всі необхідні комунальні платежі.



В управлінні АРМА багато цікавого майна / Фото Facebook АРМА

Скільки коштує орендувати квартиру експрезидента в місяць?

Місячна орендна плата – приблизно 37 тисяч гривень. Станом на 5 листопада 2019 року від її управління отримано доходів в сумі 284 100 гривень. За рахунок цих грошей компенсовано всі витрати на управління (162 343 гривень), сплачено податки в сумі 80 007 гривень та перераховано до державного бюджету доходи в сумі 31 312 гривень.

А чи не задешево здається в оренду така елітна нерухомість?

Можна говорити, що в умовах вільного ринку така квартира може здаватись дорожче. Але не треба порівнювати умови вільного ринку і передачу арештованого майна в оренду. Це обумовлено тим, що управління зупиняється автоматично з припиненням арешту, у такому разі, ми зобов’язані повернути власнику майно протягом 3 діб. Арешт, в свою чергу, може бути скасований будь-коли. Знайти орендаря, який погодиться заїхати в приміщення, за умови що за 3 дні його можуть виселити, – дуже непросто. Цей ризик напряму впливає на розмір орендної плати. Тому ніколи ставки орендної плати за користування житловими приміщеннями, які АРМА передає в управління, – не будуть такими самими як для оренди неарештованого майна. Вони завжди будуть нижчими.

Наші співробітники провели 4 перевірки ефективності управління. З яких 2 – камеральні тобто за документами та 2 – виїзні. За їх результатами встановлено, що управитель здійснює належне управління активами.

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Хто заробляє на" Межигір'ї", кому передано в управління активи ексміністра Олександра Клименка та одіозного бізнесмена Сергія Курченка – читайте незабаром в продовженні ексклюзивного інтерв'ю з головою АРМА Антоном Янчуком.