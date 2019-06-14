Чи зможе "Межигір'я" знов опинитися у руках президента-втікача

Після втечі екс-президента Віктора Януковича його колишня резиденція "Межигір'я" перетворилася на відкритий музей корупції та національний парк. Нині там проводять родинні вихідні, розростається звіринець, а влітку проводять дитячі табори для переселенців. За величезною територією доглядає місцева громада, яка перебуває там від 2014 року. Проте на паперах цього не існує.

Держава і досі не спромоглася повернути "Межигір'я" у власність українців, офіційно резиденція арештована. Але нещодавно державна машина таки запрацювала. АРМА, порівняно новостворений орган, який опікується арештованими активами, почав шукати резиденції тимчасового управителя.

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Утім, до конкурсу АРМА поставилися настільки формально, що перемогла на ньому фірма, опосередковано пов'язана з оточенням самого Віктора Януковича. Журналісти програми "Схеми" розібралися, чи може "Межигір'я" шляхом низки операцій перейти під прямий чи опосередкований контроль Януковича та чи можна цьому запобігти.

Сьогодні колишньою резиденцією опікується Денис Тарахкотелик – один з лідерів "Автомайдану". Останні п'ять з половиною років він провів у "Межигір'ї". Після Революції гідності Денис та інші активісти утворили там громаду, яка доглядає за величезною територією колишньої резиденції президента-втікача Віктора Януковича.

Колишня резиденція Януковича

Під керівництвом Дениса понад 200 людей доглядають за будівлями, дендропарком, озерами, розвивають місцевий звіринець та навіть щоліта влаштовують дитячі табори для переселенців. Усе це утримується за гроші з вхідних квитків.

Утім, нещодавно стало відомо – скоро замість активістів там може з'явитися приватна фірма, яка за конкурсом отримала право на управління нині арештованою екс-резиденцією Януковича на час, поки триває розслідування. Однак і до компанії, і до конкурсу є чимало питань.

Загалом пошук компанії, яка управлятиме "Межигір'ям", розпочали ще восени 2018 року. Попередні спроби були невдалими: спершу – через відсутність попиту на арештований об'єкт, який у будь-який час може конфіскувати держава. Згодом – через непрозорі умови відбору, про що неодноразово повідомляли журналісти та громадські активісти.

Конкурс на управителя "Межигір'я" декілька разів продовжували – зокрема, через скандал з одним із попередніх учасників, який виник наприкінці січня 2019 року. Фірма "Атлант Девелоп", якій АРМА ледь не передала екс-резиденцію Януковича не справляла враження серйозної компанії, готової до управління таким складним об'єктом. До того ж, ніхто не зміг пояснити, хто саме стоїть за цією компанією.



Наразі екс-резиденція офіційно арештована

Її директор, як виявили журналісти, – білоцерківський фельдшер у військовій частині. У 2018 році вступив до Національного медичного університету на перший курс навчання. Офіс цієї компанії розташовувався у вигаданому приміщенні за адресою, що має ознаки масової реєстрації. Ці факти викликали суспільний резонанс, тому наприкінці лютого конкурс скасували.

12 березня АРМА призначила новий конкурсний відбір на управління "Межигір'ям". Свої заявки на нього подали три учасники:

• громадська організація "НПУ "Межигір'я", яка після втечі Януковича доглядає за резиденцією;

• приватний підприємець Геннадій Гаянський, який називає себе журналістом;

• маловідома фірма ТОВ "Скомпані".



Учасники конкурсу на управління "Межигір'я"

Нового управителя екс-резиденції Януковича обирали на засіданні тендерного комітету Агентства з розшуку та управління активами 29 травня. Тоді голова тендерного комітету Андрій Потьомкін відразу ж закликав учасників відповідати на запитання журналістів та експертів відверто.

Я хочу, щоби відповіді на ці питання ви надавали максимально відверті, відкриті, нічого не приховували й не ховалися за фразами наявності певної інформації – наприклад, з відкритих джерел. Якщо ви знаєте, хто бенефіціарний власник, давайте сьогодні проведемо цю публічну дискусію,

– заявив Потьомкін.

Відтак учасники по черзі представили свої пропозиції щодо управління "Межигір'ям".

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