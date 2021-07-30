Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Резников отметил, что после трагедии с MH17 установили запрет на гражданские полеты в 120 км от линии соприкосновения.
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Политик подчеркнул: Мариуполь расположен на расстоянии 25 километров. Резников отметил, что при всем уважении к местным жителям, на данный момент возобновление авиасообщения невозможно.
Недавно создали рабочую группу под моим председательством, которая изучает возможности строительства аэропорта в другом месте Приазовья, например, между Мариуполем и Бердянском,
– сообщил Резников.
По словам политика, требование о расстоянии 120 километров смогут сократить при условии отвода тяжелых вооружений.
Сейчас этот вопрос уже изучают. Когда примут решение, украинская сторона направит документы в международные организации, которые занимаются безопасностью воздушного движения. Реализация проекта станет возможной только в случае, если они предоставят разрешение.