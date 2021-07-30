Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань тимчасово окупованих територій Резніков зауважив, що після трагедії з MH17 встановили заборону на цивільні польоти на відстані 120 кілометрів від лінії зіткнення.

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Політик наголосив: Маріуполь розташований на відстані 25 кілометрів. Резніков зауважив, що при всій повазі до місцевих жителів, наразі відновлення авіасполучення є неможливим.

Нещодавно створили робочу групу під моїм головуванням, яка вивчає можливості будівництва аеропорту в іншому місці Приазов'я, наприклад, між Маріуполем і Бердянськом,

– повідомив Резніков.

За словами політика, вимогу про відстань 120 кілометрів зможуть скоротити за умови відведення важких озброєнь.

Наразі це питання вже вивчають. Коли ухвалять рішення, українська сторона надішле документи у міжнародні організації, які займаються безпекою повітряного руху. Реалізація проєкту стане можливою лише у випадку, якщо вони нададуть дозвіл.

Зауважте! Трагедія МН17 сталася у липні 2014 року. Літак Boeing-777 здійснював рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур. Російські бойовики збили повітряне судно у небі над Донбасом. Загинули 298 людей.