Тогда на борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

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Где будут проходить мероприятия

Погибших во время сбития рейса МН17 чествуют возле мемориального комплекса памяти жертв трагедии. Он расположен вблизи аэропорта "Схипхол", откуда 17 июля 2014 года вылетел самолет.

Мероприятия будут транслировать в режиме онлайн.

Обратите внимание! Глава европейской дипломатии Хосеп Боррель призвал Россию признать свою ответственность за катастрофу MH17.

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Катастрофа MH17: коротко

Над Донбассом в июле 2014 года сбили пассажирский самолет Boeing-777. Он совершал рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

В авиакатастрофе погибли все пассажиры и экипаж авиасудна – 298 человек.

Суд Гааги на заседании о катастрофе рейса назвал единственную причину катастрофы пассажирского самолета. Судья сказал, что это ракета с зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Ранее в суде неоднократно озвучивали доказательства того, что именно это оружие Россия доставляла на Донбасс в 2014 году.

Суд отложил рассмотрение дела об авиакатастрофе MH17 до 6 сентября.



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