Информацию о встрече сообщили в Минобороны 6 апреля. В частности, министры общались на 42 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
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Резников обсудил с коллегами опасность в Черном море
На виртуальной встрече по безопасности в Черном море были:
- четыре министра обороны стран НАТО: Турции – Хулуси Акар, Болгарии – Драгомир Заков, Польши – Мариуш Блащак, Румынии – Василий Дынка.
- министры Украины и Грузии – Алексей Резников и Джуаншер Бурчуладзе соответственно.
Особое внимание было уделено вопросам безопасности в Черноморском регионе и гуманитарным вызовам, которые вызвало нападение России на Украину,
– говорится в сообщении.
Также министры поддержали суверенитет и территориальную целостность Украины в международно-признанных границах. Кроме того, сконцентрировали внимание на обеспечении:
- эвакуации мирных граждан из зон боевых действий;
- безопасности международного судоходства;
- возможных мерах по прекращению огня и сохранению мира.
Алексей Резинков поблагодарил Турцию за организацию встречи и непризнание оккупации Крыма Россией.
Россия нарушила безопасность международного судоходства
Нападение России уже вызвало масштабный гуманитарный кризис и создало прямые угрозы безопасности для всех стран Черноморского бассейна. Нарушена безопасность международного судоходства. Россия создает провокации против гражданских судов. Несколько из них заблокированы в украинских портах и уже подверглись российским атакам, есть жертвы,
– рассказал Резников.
Министр обороны Украины рассказал, что российский флот бросает в море захваченные в Севастополе мины, которые принадлежали Военно-Морским силам Вооруженных сил Украины до 2014 года. Это попытка террористических актов против гражданских судов.
Кроме того, Резников рассказал коллегам о страшной ситуации в блокадном Мариуполе и добавил, что диалог важен для обеспечения поддержки Украины и приближения нашей победы.
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