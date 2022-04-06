Інформацію про зустріч повідомили у Міноборони 6 квітня. Зокрема міністри спілкувались на 42 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Резніков проговорив з колегами небезпеку в Чорному морі

На віртуальній зустрічі щодо безпеки у Чорному морі були:

чотири міністри оборони країн НАТО: Туреччини – Хулусі Акар, Болгарії – Драгомир Заков, Польщі – Маріуш Блащак, Румунії – Василе Динку.

міністри України та Грузії – Олексій Резніков та Джуаншер Бурчуладзе відповідно.

Особливу увагу було приділено безпековим питанням у Чорноморському регіоні та гуманітарним викликам, які спричинив напад Росії на Україну,

– мовиться у повідомленні.

Також міністри підтримали суверенітет та територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. Окрім того, сконцентрували увагу щодо забезпечення:

евакуації мирних громадян з зон бойових дій;

безпеки міжнародного судноплавства;

можливих заходів щодо припинення вогню та збереження миру.

Олексій Резінков подякував Туреччині за організацію зустрічі та невизнання окупації Криму Росією.

Росія порушила безпеку міжнародного судноплавства

Напад Росії вже спричинив масштабну гуманітарну кризу і створив прямі безпекові загрози для усіх країн Чорноморського басейну. Порушено безпеку міжнародного судноплавства. Росія створює провокації проти цивільних суден. Декілька з них заблоковані в українських портах і вже зазнали російських атак, є жертви,

– розповів Резніков.

Міністр оборони України розповів, що російський флот кидає в море захоплені у Севастополі міни, які належали Військово‑Морським силам Збройних сил України до 2014 року. Це спроба терористичних актів проти цивільних суден.

Окрім того, Резніков розповів колегам про страшну ситуацію в блокадному Маріуполі та додав, що діалог важливий для забезпечення підтримки України і наближення нашої перемоги.

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