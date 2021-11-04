Народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец прокомментировала в эфире 24 канала новые ротации в Кабинете Министров Украины. В частности, она сообщила, что у их фракции очень оптимистичны ожидания в отношении Алексея Резникова.

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По словам Мошенец, у Резникова много положительных отзывов о его работе как в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, так и в Трехсторонней контактной группе. "Слуги" надеются, что в оборонном направлении новый министр тоже покажет высокие результаты.

Если в военной среде не будут противостоять этому назначению или накручивать военных против, то Резников сможет заслужить доверие, уважение и оправдать звание министра обороны. Впрочем, это уже зависит только от него. Елена Мошенец Депутат от "Слуги народа"

Депутат напомнила, что Резников юрист с большим стажем: закладывал юридические основы налоговой реформы, Хозяйственного кодекса и прочее. Также она добавила, что у него есть опыт работы на местном уровне – работал с Киевским городским советом и возглавлял направление антикоррупционных изменений.

"Бораться с коррупцией важно, а особенно в оборонной сфере, где неоднократно вспыхивают новые скандалы по разным закупкам. Впрочем, надеюсь, что Резников покажет хороший пример, объяснив, что такого не может быть в воюющей стране", – сообщила Мошенец.

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Новый министр экономики будет заканчивать старые реформы

В то же время, 4 октября Верховная Рада также назначила нового министра экономики – Юлию Свириденко. По словам Мошенец, этому поспособствовала работа Свириденко в профильных министерствах и ее опыт.

Рада назначила Свириденко первым вице-премьером – министром экономики / Валентина Полищук, 24 канал

На совещаниях по вопросам экономики слово Свириденко всегда имело большой вес. Она вычитывала все законопроекты, давала свою экспертизу, проводила профильные дискуссии. Человек неравнодушен к своей работе, имеет опыт также и на уровне местного самоуправления,

– рассказала депутат.

Как подчеркнула нардеп, новое министерство экономики в первую очередь хочет нормально закончить уже начатые реформы и только после этого внедрять новые.

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