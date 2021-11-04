Народна депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець прокоментувала в ефірі 24 каналу нові ротації у Кабінеті Міністрів Україні. Зокрема, вона повідомила, що у їх фракції дуже оптимістичні очікування щодо Олександра Резнікова.

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За словами Мошенець, у Резнікова багато позитивних відгуків про його роботу як у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, так і в Тристоронній контактній групі. "Слуги" сподіваються, що в оборонному напрямку новий міністр також покаже високі результати.

Якщо у військовому середовищі не будуть протистояти цьому призначенню або ж накручувати військових проти, то Резніков зможе заслужити довіру, повагу та виправдати звання міністра оборони. Втім, це вже залежить тільки від нього. Олена Мошенець Депутатка від "Слуги народу"

Депутатка нагадала, що Резніков юрист з великим стажем: закладав юридичні основи податкової реформи, Господарського кодексу та інше. Також вона додала, що нього є досвід роботи на місцевому рівні – працював з Київською міською радою та очолював напрямок антикорупційних змін.

"Боротися з корупцією важливо, а особливо в оборонній сфері, де неодноразово спалахують нові скандали щодо різних закупівель. Втім, сподіваюсь, що Резніков покаже хороший приклад, пояснивши, що такого не може бути у країні, яка воює", – повідомила Мошенець.

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Нова міністерка економіки закінчуватиме старі реформи

Водночас 4 жовтня Верховна Рада також призначила нову міністерку економіку – Юлію Свириденко. За словами Мошенець, цьому посприяла робота Свириденко в профільних міністерствах та її досвід.



Рада призначила Свириденко першою віцепрем'єркою – міністеркою економіки / Валентина Поліщук 24 канал

На нарадах з питань економіки слово Свириденко завжди мало велику вагу. Вона вичитувала всі законопроєкти, давала свою експертизу, вела профільні дискусії. Людина небайдужа до своєї роботи, має досвід також і на рівні місцевого самоврядування,

– розповіла депутатка.

Як підкреслила нардепка, нова міністерка економіки першочергово хоче нормально закінчити вже розпочаті реформи й тільки після цього впроваджувати нові.

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