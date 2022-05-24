Старшего матроса Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрия Тамилова лично наградил министр обороны Украины Дмитрий Резников. Он попал в Су-34 стоимостью в 40 миллионов долларов из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла", который стоит около 40-50 тысяч долларов.

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Спас 25 собратьев, которые были вместе с ним на судне

Как пояснили в Министерстве обороны, Дмитрий Тамилов вместе с побратимами выполнял боевое задание по защите морского побережья Украины. Однажды вблизи судна появились два вражеских Су-34. Они совершили один полет и выпустили ракеты по одному из населенных пунктов.

Дмитрий понял, что единственным вылетом все не ограничится. Поэтому приготовил свою "Иглу", чтобы "передать привет" русским оккупантам. Как только один из самолетов оказался в поле зрения, Дмитрий сразу запустил ракету. Она попала точно в бомбардировщик – "птица" была уничтожена.

Важно, что Дмитрий не только уничтожил вражеский самолет, но спас своих 25 собратьев. А ведь самолет вполне мог разрушить судно, где находился военный.

Только я разворачиваюсь, он (Су-34 – 24 канал) снова из-под тучи выходит. "Накол" сделал на "Игле". Но выпустил ракету. Самолет зашел за тучи, ракета сразу за ним. Слышен был большой взрыв… У ребят настроение боевое. Все ждем победы. Готов идти до конца, – рассказал старший матрос Дмитрий Тамилов.

За проявленную храбрость Дмитрия Тамилова также наградили отличием Президента "За военную службу Украины".

Дмитрий Резников лаконично и точно прокомментировал награждение украинского военного. По его словам, достойные люди получают достойные награды.

Как награждали Дмитрия Тамилова: смотрите видео

Добавим, по состоянию на сегодня, 24 мая, за 90 дней полномасштабной войны украинские военные уже уничтожили 205 вражеских самолетов и 170 вертолетов . У россиян просто катастрофические потери среди личного состава. Вооруженные Силы Украины уже уничтожили 29 350 вражеских бойцов.

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