Старшого матроса Військово-Морських сил Збройних Сил України Дмитра Тамілова особисто нагородив міністр оборони України Дмитро Резніков. Він влучив в Су-34 вартістю в 40 мільйонів доларів з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла", який коштує близько 40-50 тисяч доларів.

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Врятував 25 побратимів, які були разом з ним на судні

Як пояснили у Міністерстві оборони, Дмитро Тамілов разом з побратимами виконував бойове завдання щодо захисту морського узбережжя України. Одного разу поблизу судна з’явилися два ворожі Су-34. Вони зробили один політ і випустили ракети по одному з населених пунктів.

Дмитро зрозумів, що єдиним вильотом все не обмежиться. Тому приготував свою "Іглу", щоб "передати привіт" російським окупантам. Як тільки один з літаків опинився в полі зору, Дмитро одразу запустив ракету. Вона потрапила точно в бомбардувальник – "пташка" була знищена.

Важливо, що Дмитро не тільки знищив ворожий літак, але й врятував своїх 25 побратимів. Адже літак цілком міг зруйнувати судно, де перебував військовий.

Тільки я розвертаюся, він (Су-34 – 24 канал) знову з-під хмари виходить. "Накол" зробив на "Іглі". Та випустив за ним ракету. Літак зайшов за хмари, ракета одразу за ним. Чутно було дуже великий вибух… У хлопців настрій бойовий. Всі чекаємо на перемогу. Готовий йти до кінця, – розповів старший матрос Дмитро Тамілов.

За виявлену хоробрість Дмитра Тамілова також нагородили відзнакою Президента "За військову службу Україні".

Дмитро Резніков лаконічно й точно прокоментував нагородження українського військового. За його словами, достойні люди мають достойні нагороди.

Як нагороджували Дмитра Тамілова: дивіться відео

Додамо, станом на сьогодні, 24 травня, за 90 днів повномасштабної війни українські військові вже знищили аж 205 ворожих літаків та 170 гелікоптерів. У росіян просто катастрофічні втрати серед особового складу. Збройні Сили України вже знищили аж 29 350 ворожих бійців.

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