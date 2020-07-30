Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает: к переговорному процессу относительно Донбасса стоит включить США и Великобританию.

Он отметил, что стоит вспомнить Будапештский меморандум. Ведь эти страны, в частности, являются в нем подписантами. Об этом Резников заявил в интервью НВ.

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По его мнению, было бы хорошо, если бы США и Великобритания могли присоединиться к переговорам как серьезные игроки на международной площадке, как стратегические партнеры Украины.

И помочь Украине восстановить нашу территориальную целостность и суверенитет в тех пределах, которые признаны международно,

– отметил Резников.

Кроме этого, по мнению вице-премьер-министра, стоит также строить новую площадку переговоров и поднимать там вопрос Крыма.