Резников назвал страны, которые хотел бы привлечь к переговорам с Россией
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает: к переговорному процессу относительно Донбасса стоит включить США и Великобританию.
Он отметил, что стоит вспомнить Будапештский меморандум. Ведь эти страны, в частности, являются в нем подписантами. Об этом Резников заявил в интервью НВ.
К теме Украина "кровью оплачивает спокойствие Европы", а потому нуждается в международной поддержке, – Резников
По его мнению, было бы хорошо, если бы США и Великобритания могли присоединиться к переговорам как серьезные игроки на международной площадке, как стратегические партнеры Украины.
И помочь Украине восстановить нашу территориальную целостность и суверенитет в тех пределах, которые признаны международно,
– отметил Резников.
Кроме этого, по мнению вице-премьер-министра, стоит также строить новую площадку переговоров и поднимать там вопрос Крыма.
Что такое Будапештский меморандум?
Документ, который подписали лидеры Украины – Леонид Кучма, США – Билл Клинтон, России – Борис Ельцин и Великобритании – Джон Мейджор. Они гарантировали безопасность для Украины в обмен на ядерное разоружение.
Фактически, Россия нарушила меморандум в 2014 году, когда ворвалась на территорию Украины и начала против нее вооруженную агрессию.