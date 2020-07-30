Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає: до переговорного процесу щодо Донбасу варто долучити США та Велику Британію.

Він зауважив, що варто пригадати Будапештський меморандум. Адже ці країни, зокрема, є у ньому підписантами. Про це Резніков заявив у інтерв'ю НВ.

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На його думку, було б добре, якби США та Велика Британія могли приєднатися до переговорів як серйозні гравці на міжнародному майданчику, як стратегічні партнери України.

І допомогти Україні відновити нашу територіальну цілісність і суверенітет в тих межах, які визнані міжнародно,

– наголосив Резніков.

Крім цього, на думку віцепрем'єр-міністра, варто також будувати новий майданчик переговорів та підіймати там питання Криму.