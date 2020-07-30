Резніков назвав країни, які хотів би залучити до переговорів з Росією
Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає: до переговорного процесу щодо Донбасу варто долучити США та Велику Британію.
Він зауважив, що варто пригадати Будапештський меморандум. Адже ці країни, зокрема, є у ньому підписантами. Про це Резніков заявив у інтерв'ю НВ.
До теми Україна "кров'ю оплачує спокій Європи", а тому потребує міжнародної підтримки, – Резніков
На його думку, було б добре, якби США та Велика Британія могли приєднатися до переговорів як серйозні гравці на міжнародному майданчику, як стратегічні партнери України.
І допомогти Україні відновити нашу територіальну цілісність і суверенітет в тих межах, які визнані міжнародно,
– наголосив Резніков.
Крім цього, на думку віцепрем'єр-міністра, варто також будувати новий майданчик переговорів та підіймати там питання Криму.
Що таке Будапештський меморандум?Документ, який підписали лідери України – Леонід Кучма, США – Білл Клінтон, Росії – Борис Єльцин і Великобританії – Джон Мейджор. Вони гарантували безпеку для України в обмін на ядерне роззброєння.
Фактично, Росія порушила меморандум у 2014 році, коли вдерлася на територію України та розпочала проти неї збройну агресію.