Министр обороны Резников подчеркнул, что следующим шагом должно стать возвращение на трек политико-дипломатического общения. Сейчас Россия идет по пути информационного шантажа.

Отметьте Не хочу быть тем, кто отправит людей умирать – Резников о разговоре с министром Беларуси

Страна-агрессор показывает, что может напасть. К счастью, в этот раз Запад уже не может не реагировать. Забыть об Украине и ее участии в международном военном конфликте, где агрессором является Россия, уже невозможно.

Как только произойдет реальный уход российского контингента от наших границ, как только они закончат эти свои объявленные учения, градус начнет снижаться.

– подчеркнул министр обороны.

Резников назвал истинную цель Кремля

Министр обороны Украины убежден, что целью России является не Украина.

Страна-агрессор хочет нарушить единство НАТО и стран ЕС, а также добиться ее признания как доминирующего субъекта в мировой геополитике.

Резников рассказал, что российские идеологи хотят, чтобы их уговаривали о чем-нибудь. Для этого страна-агрессор рассказывает сказку, будто кто-то когда-то им что-то обещал.

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