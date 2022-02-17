Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Свой "аппетит" Россия объявила в публичных речах.

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По словам Резникова, российские идеологи хотят, чтобы с ними считались, разговаривали и главное – чтобы их уговаривали. Они рассказывают какую-то странную сказку о том, что им когда-то кто-то вроде бы что-то обещал.

Справка. В 2014 году после нападения России на Украину и после того, как в Кремле начали активно "разгонять" мнение о нарушении Западом "обещания" нерасширения НАТО, Михаил Горбачев дал интервью немецкому каналу, где прямо заявил, что это миф.

Их цель – не Украина. Цель – нарушить единство НАТО и стран ЕС, признание России как доминирующего субъекта в мировой геополитике,

– подчеркнул министр.

Резников заметил, что это некий комплекс неполноценности, но с сильными накачанными мышцами.

"Они сказали: "Ребята, вы там с 1991 года приняли 14 стран в НАТО, будьте добры их выгнать, поскольку мы считаем, что Российская империя – это и страны Балтии, Польша, часть Финляндии, Словакия, Чехия, Венгрия". То есть свой аппетит они объявили в публичных речах", – добавил министр.

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Как рассказал Резников, в разговоре с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом он уточнил, действительно ли страны НАТО могли обещать что-то России. Британский политик ответил, что проверил все возможные источники, но нигде такого не было записано.

Резников добавил, что теперь россияне живут в уверенности, что им что-то обещали, но обманули. При этом они забывают о конкретных вещах – подписанный Будапештский меморандум.

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