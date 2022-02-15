15 февраля Джозеф Байден выступил со срочным видеообращением, пишет 24 канал. Все время президент США посвятил вопросу эскалации на границах Украины.

Важно Байден выступил со срочным обращением по Украине: главные тезисы

Самое важное – достичь договоренностей

Как отметил Байден, власти США готовы зафиксировать письменные договоренности по безопасности с Россией. Только главный нюанс – их еще нужно добиться, а с этим есть проблемы.

В эти выходные я снова разговаривал с президентом Путиным, чтобы дать понять, что мы готовы продолжить дипломатию на высоком уровне для достижения письменных договоренностей между Россией, США и странами Европы для решения проблем безопасности,

– отметил он.

В то же время Байден отметил, что Соединенные Штаты не уступят своему основному принципу – страны сами свободны выбирать себе альянсы. По его словам, США представили конкретные идеи по созданию архитектуры безопасности в Европе.

"Мы предложили новые меры по контролю над вооружениями, новые меры транспарентности, новые меры по стратегической стабильности", – отметил президент США.

По мнению главы администрации, они ориентированы на практический результат шагов, которые могут укрепить общую безопасность. Впрочем, очевидно, Россию, которая добивается нерасширения НАТО на Восток, а значит – не приема туда Украины – это не устроит.

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