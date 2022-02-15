15 лютого Джозеф Байден виступив із терміновим відеозверненням, пише 24 канал. Увесь час президент США присвятив питанню ескалації на кордонах України.
Важливо Байден виступив з терміновим зверненням щодо України: головні тези
Найважливіше – досягнути домовленостей
Як зазначив Байден, влада США готова зафіксувати письмові домовленості з безпеки з Росією. Лише головний нюанс – їх ще потрібно досягти, а з цим є проблеми.
Цими вихідними я знову розмовляв з президентом Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми готові продовжити дипломатію на високому рівні для досягнення письмових домовленостей між Росією, США та країнами Європи для вирішення проблем безпеки,
– заявив Байден.
Водночас Байден зазначив, що Сполучені Штати не поступляться своїм основним принципом – країни самі вільні обирати собі альянси. За його словами, США представили конкретні ідеї щодо створення архітектури безпеки в Європі.
"Ми запропонували нові заходи щодо контролю над озброєннями, нові заходи транспарентності, нові заходи зі стратегічної стабільності, – зазначив президент США.
На думку глави адміністрації, вони орієнтовані на практичний результат кроки, які можуть зміцнити загальну безпеку. Втім, вочевидь, Росію, яка домагається "нерозширення НАТО на Схід, а значить – не прийому туди України – це не влаштує.
Чому Росія наполягає на ухваленні "гарантій безпеки"
- У грудні 2021 року Росія висунула США вимоги щодо "гарантій безпеки".
- Москва хоче мати письмові зобов'язання про нерозширення НАТО, а також хоче, щоб ані Грузію, ані Україну не приймали в Альянс. Тобто хоче, щоб були скасовані рішення Бухарестського саміту, де Україні і Грузії пообіцяли участь в НАТО у разі проведення необхідних реформ.
- Письмові відповіді до Кремля передали наприкінці січня 2022 року.
- Однак, у Москві відповідями, які вони отримали від Заходу, не задоволені. І свою контрвідповідь вони надіслали Заходу 14 лютого.