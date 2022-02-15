15 лютого Джозеф Байден виступив із терміновим відеозверненням, пише 24 канал. Увесь час президент США присвятив питанню ескалації на кордонах України.

Важливо Байден виступив з терміновим зверненням щодо України: головні тези

Найважливіше – досягнути домовленостей

Як зазначив Байден, влада США готова зафіксувати письмові домовленості з безпеки з Росією. Лише головний нюанс – їх ще потрібно досягти, а з цим є проблеми.

Цими вихідними я знову розмовляв з президентом Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми готові продовжити дипломатію на високому рівні для досягнення письмових домовленостей між Росією, США та країнами Європи для вирішення проблем безпеки,

– заявив Байден.

Водночас Байден зазначив, що Сполучені Штати не поступляться своїм основним принципом – країни самі вільні обирати собі альянси. За його словами, США представили конкретні ідеї щодо створення архітектури безпеки в Європі.

"Ми запропонували нові заходи щодо контролю над озброєннями, нові заходи транспарентності, нові заходи зі стратегічної стабільності, – зазначив президент США.

На думку глави адміністрації, вони орієнтовані на практичний результат кроки, які можуть зміцнити загальну безпеку. Втім, вочевидь, Росію, яка домагається "нерозширення НАТО на Схід, а значить – не прийому туди України – це не влаштує.

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