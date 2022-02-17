Міністр оборони Резніков наголосив, що наступним кроком має стати повернення на трек політико-дипломатичного спілкування. Наразі Росія йде шляхом інформаційного шантажу.

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Країна-агресорка показує, що може напасти. На щастя, цього разу Захід вже не може не реагувати. Забути про Україну та її участь у міжнародному військовому конфлікті, де агресоркою є Росія, – вже неможливо.

Як тільки відбудеться реальний відхід російського контингенту від наших кордонів, як тільки вони закінчать ці свої оголошені навчання, градус почне знижуватися,

– наголосив міністр оборони.

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Міністр оборони України переконаний, що метою Росії є не Україна.

Країна-агресорка хоче порушити єдність НАТО й країн ЄС, а також – домогтися її визнання як домінувального суб'єкта у світовій геополітиці.

Резніков розповів, що російські ідеологи хочуть, аби їх вмовляли про щось. Для цього країна-агресорка розповідає казку, наче хтось колись їм щосьобіцяв.

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