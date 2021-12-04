Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резников в статье "Будущее Европы будет решаться в Украине". Киев беспрекословно разделяет обеспокоенность Запада по поводу шагов России.

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Это может быть подготовка к полномасштабному вторжению

В Минобороны говорят, что нынешняя концентрация войск и бронетехники отвечает подготовке к полномасштабному вторжению.

Сравнительно спокойный ответ Украины на эту последнюю угрозу со стороны России отражает долгосрочный характер конфликта между нашими двумя странами. Прошло почти 8 лет с тех пор, как Россия впервые напала на Украину. С тех пор агрессия не прекратилась и стала частью повседневной жизни,

– объяснил позицию Киева министр.

Дело в том, что Украина уже привыкла к непрерывному потоку кремлевской пропаганды. Поэтому наращивание военного присутствия, подчеркнул Резников, не шокировало Киев.

Важно! В Госдепе США сообщили, что украинский вопрос может стать одной из главных тем встречи Джо Байдена и Владимира Путина. Энтони Блинкен заверил, что глава Белого дома заявит Путину, что Вашингтон поможет Украине в борьбе за ее территориальную целостность.

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Больше тезисов из статьи Алексея Резникова:

Вторжение России в Украину может вызвать большой кризис в Европе.

В частности, речь идет о кризисе с продовольствием.

Из-за полномасштабной войны до 5 миллионов украинцев могут стать беженцами в Европе.

Также нападение полностью разрушит правила международного порядка.

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