Про це написав міністр оборони України Олексій Резніков у статті "Майбутнє Європи вирішуватиметься в Україні". Київ беззаперечно розділяє стурбованість Заходу з приводу кроків Росії.

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Це може бути підготовка до повномасштабного вторгнення

У Міноборони кажуть, що теперішня концентрація військ та бронетехніки відповідає підготовці до повномасштабного вторгнення.

Порівняно спокійна відповідь України на цю останню загрозу з боку Росії відображає довгостроковий характер конфлікту між нашими двома країнами. Минуло майже 8 років відтоді, як Росія вперше напала на Україну. Відтоді агресія не припинилася і стала частиною повсякденного життя,

– пояснив позицію Києва міністр.

Справа у тому, що Україна вже звикла до безперервного потоку кремлівської пропаганди. Тому нарощення військової присутності, наголосив Резніков, не шокувало Київ.

Важливо! У Держдепі США повідомили, що українське питання може стати однією з головних тем зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна. Ентоні Блінкен запевнив, що глава Білого дому заявить Путіну, що Вашингтон допоможе Україні у боротьбі за її територіальну цілісність.

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Вторгнення Росії в Україну може спричинити велику кризу в Європі.

Зокрема, мовиться про кризу з продовольством.

Через повномасштабну війну до 5 мільйонів українців можуть стати біженцями в Європі.

Також напад повністю зруйнує правила міжнародного порядку.

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