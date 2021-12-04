Про це написав міністр оборони України Олексій Резніков у статті "Майбутнє Європи вирішуватиметься в Україні". Київ беззаперечно розділяє стурбованість Заходу з приводу кроків Росії.
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Це може бути підготовка до повномасштабного вторгнення
У Міноборони кажуть, що теперішня концентрація військ та бронетехніки відповідає підготовці до повномасштабного вторгнення.
Порівняно спокійна відповідь України на цю останню загрозу з боку Росії відображає довгостроковий характер конфлікту між нашими двома країнами. Минуло майже 8 років відтоді, як Росія вперше напала на Україну. Відтоді агресія не припинилася і стала частиною повсякденного життя,
– пояснив позицію Києва міністр.
Справа у тому, що Україна вже звикла до безперервного потоку кремлівської пропаганди. Тому нарощення військової присутності, наголосив Резніков, не шокувало Київ.
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Більше тез зі статті Олексія Резнікова:
- Вторгнення Росії в Україну може спричинити велику кризу в Європі.
- Зокрема, мовиться про кризу з продовольством.
- Через повномасштабну війну до 5 мільйонів українців можуть стати біженцями в Європі.
- Також напад повністю зруйнує правила міжнародного порядку.
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