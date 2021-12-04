Про це Резніков написав у статті "Майбутнє Європи буде вирішуватись в Україні". Російське вторгнення може спричинити велику кризу в Європі, проте його можна зупинити.

Тим часом У Росії відповіли на публікації ЗМІ планів вторгнення в Україну

Біженці – це буде лише одна з проблем, з якими зіткнеться Європа

Для цього, вважає міністр, потрібна сильна позиція та готовність протистояти агресії.

Раптова поява від 3 до 5 мільйонів українських біженців, які рятуються від російського вторгнення, буде лише однією з багатьох серйозних проблем, з якими стикається європейське суспільство,

– написав Резніков.

Ще однією проблемою, з якою у разі повномасштабної війни в Україні може зітккнутись ЄС – це проблема з імпортом багатьох продуктів. Отож під загрозою – продовольча безпека всього континенту.

Напад Росії буде кінцем міжнародному порядку, – Резніков

Напад Росії поставить хрест на всіх правилах міжнародного порядку, які існували у Європі десятиліттями. Єдиний спосіб дати відсіч державі-агресорці – продемонструвати готовність їй протистояти.

Ми повинні переконати Москву в тому, що ціна нового наступу занадто висока, щоб про неї думати. Ця ціна буде мати чисто військовий характер і мати форму негативних політичних, економічних і соціальних наслідків,

– вважає глава Міноборони.

Це важливо! За словами капітана Андрія Риженка, ексзаступника начальника штабу ВМСУ, вартість утримання майже 100-тисячної армії Росії поблизу кордону України коштує 10 мільйонів доларів на добу.

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Коротко про загрозу біля українського кордону:

3 грудня з трибуни парламенту Олексій Резніков повідомив, що біля кордону України дислокуються 94 тисячі російських військових.

За словами міністра, напад є вірогідним, проте не обов'язковим.

Час ймовірної атаки – січень 2022 року.

Саме загострення між Україною та Росією може стати однією з головних тем перемовин президента США Джо Байдена та глави Кремля Володимира Путіна.

"Коли Путін нападе" – дивіться на цю тему відео "Зради і перемоги":