Вице-премьер заявил, что "особый статус" Донбасса заключается в создании улучшенной экономической стратегии и привлечении инвестиций. Резников убежден, что инвесторы готовы прийти на Донбасс, ведь они работают в различных горячих точках мира.

Премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в своей статье для издания Atlantic Council заявил, что украинское правительство готовит новую экономическую стратегию для Донбасса. Ключевым ее направлением станет развитие частей Донецкой и Луганской областей, находящихся на подконтрольной Украине территории.

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Такой подход, пожалуй, лучше всего характеризуется как украинское восприятие понятия "особого статуса" для региона с целью трансформации инвестиционного климата и внедрение новой экономической модели на региональном уровне,

– отметил Резников.

Резников уверен в том, что на восток Украины вполне возможно привлечь масштабные инвестиции, ведь инвесторы работают в горячих точках во всем мире. По словам министра, у представителей бизнеса и иностранных дипломатов состояние украинского правосудия вызывает больше беспокойства, чем близость к линии фронта.

Вице-премьер отмечает, что у министерства цель создать особый режим инвестирования в подконтрольной части Донбасса.

Мы рассматриваем распространение международных правил коммерческого арбитража на регион как неотъемлемую часть этих планов. Кроме того, украинское государство должно взять на себя хотя бы часть страхового бремени от политических и военных рисков, которые трудно предусмотреть инвесторам. Чтобы сделать такой подход устойчивым, мы планируем создать фонд специального назначения для поощрения и содействия инвестициям, а не полагаться на донорскую помощь,

– пишет министр.

Предварительно, представить дорожную карту развития экономики Донбасса в Кабинет Министров Резников планирует в сентябре. После чего министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины планирует в течение шести месяцев подготовить необходимые законопроекты для реализации запланированного развития.

По словам министра, время для проведения этой инициативы может быть удачным. Поскольку после кризиса, вызванного COVID-19, многие страны ЕС признают преимущества в близком расположении производств. Резников считает, что Украина, как одна из ближайших соседей ЕС, подходит для этого как нельзя лучше. Ведь на Донбассе есть все необходимое для обустройства производственной мощности.

Резников также вспомнил и о российском толковании "особого статуса" для Донбасса. Министр назвал его неприемлемым на седьмом году российско-украинской войны.