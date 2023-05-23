Обращение к башкирам министр продублировал на их языке. Прежде Резников вспомнил свою службу в армии, то одним из его лучших товарищей был башкир.

Кстати говоря Резников анонсировал новый "Рамштайн" и объяснил, о чем будут говорить

Он сравнил, что именно Республика Башкортостан стала одним из лидеров среди российских регионов по уровню потерь в Украине. Погибли или травмировались тысячи людей из Башкирии.

Людей отправляют насмерть

Резников подчеркнул, что власти Уфы, заботясь о личной выгоде и прислуживая Кремлю, отправляют своих людей на смерть.

Министр пытался донести, если перечислить проблемы и угрозы для башкирского народа – причиной ни одной из них не является Украина или украинцы. Корни лежат в Москве.

Отдайте нам военных преступников. И тогда мы станем союзниками по строительству лучшего будущего для наших народов. Кремль уже проиграл эту войну,

– добавил министр.

Он призвал башкиров уходить из Украины. Чем раньше это произойдет, тем больше жизней сохранят.

Обратите внимание! С 24 февраля 2022 года на войне в Украине уже погибли 204 360 россиян. Только за последние сутки Россия потеряла 480 человек. Это официальные цифры, а реальные могут быть значительно выше.