Обращение к башкирам министр продублировал на их языке. Прежде Резников вспомнил свою службу в армии, то одним из его лучших товарищей был башкир.
Кстати говоря Резников анонсировал новый "Рамштайн" и объяснил, о чем будут говорить
Он сравнил, что именно Республика Башкортостан стала одним из лидеров среди российских регионов по уровню потерь в Украине. Погибли или травмировались тысячи людей из Башкирии.
Людей отправляют насмерть
Резников подчеркнул, что власти Уфы, заботясь о личной выгоде и прислуживая Кремлю, отправляют своих людей на смерть.
Министр пытался донести, если перечислить проблемы и угрозы для башкирского народа – причиной ни одной из них не является Украина или украинцы. Корни лежат в Москве.
Отдайте нам военных преступников. И тогда мы станем союзниками по строительству лучшего будущего для наших народов. Кремль уже проиграл эту войну,
– добавил министр.
Он призвал башкиров уходить из Украины. Чем раньше это произойдет, тем больше жизней сохранят.