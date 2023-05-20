Алексей Резников также рассказал, что самолеты западного образца были последним пунктом в списке просьб. Он поблагодарил коллег за поддержку Украины.
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Что известно о новом "Рамштайне-12"
Укрепление ПВО/ПРО остается нашим приоритетом №1. Наземные системы – от ПЗРК и мощных батарей – и ракеты к ним неизменно в фокусе. Об этом, в частности, мы будем говорить с коллегами на очередной встрече в формате "Рамштайн" на следующей неделе,
– заявил Резников.
По его словам, решения, которые сегодня принимают наши партнеры по самолетам – это важный этап, но не конец пути.
"Потребуется время, ресурсы и много очень квалифицированного труда, пока наше небо станет безопаснее. Надо набраться терпения", – обратился Резников к украинцам.
Министр пояснил, что:
- западные самолеты станут важным элементом защиты украинского неба;
- современной авиационной платформы нам сейчас не хватает в системе ПВО/ПРО, чтобы защитить наши мирные города и наших воинов на фронте;
- наши воздушные асы не менее мастерские, чем украинские экипажи, работающие на технике Patriot, Iris-T или NASAMS. Так что они, по мнению министра, сделают свою работу на самом высоком уровне.
Что известно о прошедшей встрече в формате "Рамштайн"
- 21 апреля состоялась 11-я встреча в формате "Рамштайн". Тогда министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украине уже передано более 230 танков. По его словам, приоритетом номер один в помощи Киеву есть системы противовоздушной обороны.
- За встречу в формате "Рамштайн" поддержали предоставление ракет в противовоздушную оборону Украины.
- Также о новой военной помощи объявила Канада. Глава Минобороны Канады Анита Ананд объявила о новом пакете военной помощи для Украины почти на 29 миллионов долларов. Он включал в себя 40 снайперских 50-калибровых винтовок, боеприпасы от Prairie Gun Works, 16 радиостанций для сопровождения танков Leopard 2 от компании L3Harris Technologies.
- Кроме того, Латвия заявила о передаче Украине ЗРК Stinger. Страна решила передать нам все свои переносные системы ПВО. Что говорил об этом заседании Резников – читайте здесь.