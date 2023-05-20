Олексій Резніков розповів також, що літаки західного зразка були останнім пунктом у списку прохань. Він подякував колегам за підтримку України.

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Що відомо про новий "Рамштайн-12"

Зміцнення ППО/ПРО залишається нашим пріоритетом №1. Наземні системи – від ПЗРК то потужних батарей – та ракети до них незмінно у фокусі. Про це, зокрема, ми будемо говорити з колегами на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн" наступного тижня,

– заявив Резніков.

За його словами, рішення, які сьогодні ухвалюють наші партнери щодо літаків – це важливий етап, але не кінець шляху.

"Знадобиться час, ресурси та багато дуже кваліфікованої праці, доки наше небо стане безпечнішим. Треба набратися терпіння", – звернувся Резніков до українців.

Міністр пояснив, що:

західні літаки стануть важливим елементом захисту українського неба;

сучасної авіаційної платформи нам зараз не вистачає у системі ППО/ПРО, щоб захистити наші мирні міста та наших воїнів на фронті;

наші повітряні аси не менш майстерні, ніж українські екіпажі, які працюють на техніці Patriot, Iris-T чи NASAMS. Тож вони, за думку міністра, зроблять свою роботу на найвищому рівні.

Що відомо про минулу зустріч у форматі "Рамштайн"