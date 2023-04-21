Інара Мурнієце наголосила, що Латвія відгукнулася на прохання України про постачання систем ППО і вирішила передати Україні всі наявні системи ППО Stinger.

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Системи ППО Stinger передадуть якнайшвидше

Ми зробимо все можливе, щоб передати їх якомога швидше. Усі Stinger, які ми відправили на фронт в Україну, призначені не тільки для свободи України, а й для безпеки Латвії,

– заявила вона.

Міністр оборони зазначила, що це не означає, що Латвія залишиться зовсім без переносних систем ППО.

"Замість них у нас будуть більш сучасні системи RBS, траєкторію яких можна змінити навіть після пострілу", – додала вона.

Латвія має намір посилити підготовку українських військових

Інара Мурнієце на засіданні "Рамштайну" також заявила, що уряд Латвії має намір посилити підготовку українських військових.

"Нашою метою було подвоїти кількість українських солдатів, які проходять навчання в Латвії цього року, порівняно з 2022 роком. Зараз ми бачимо, що зможемо навчити ще більшу кількість солдатів Збройних сил України на різних рівнях. Я впевнена, що до кінця року в Латвії буде навчено майже 3 тисячі солдатів Збройних сил України", – заявила вона.

При цьому міністр додала, що Латвія разом з іншими союзниками працює над новою ініціативою з навчання українських солдатів у Латвії.

"Нова ініціатива – це міжнародна співпраця з нашими дуже хорошими партнерами з навчання українських солдатів. Але багато що перебуває в процесі, деталі ще належить узгодити, тому ми оголосимо про це особливо", – заявила Мурнієце.

Зверніть увагу! У п'ятницю, 21 квітня, відбулося перше засідання очільників Міністерств оборони у форматі "Рамштайн-11", де обговорювали нагальні питання щодо допомоги Україні. 24 Канал зібрав головну інформацію з зустрічі.