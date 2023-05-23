Звернення до башкирів міністр продублював їхньою мовою. Найперше Резніков пригадав свою службу в армії, то одним з його найкращих товаришів був башкир.
До речі Резніков анонсував новий "Рамштайн" та пояснив, про що говоритимуть
Він порівняв, що тепер саме Республіка Башкортостан стала одним з лідерів серед російських регіонів за рівнем втрат в Україні. Загинули чи травмувались тисячі людей з Башкирії.
Людей відправляють на смерть
Резніков наголосив, що влада Уфи, дбаючи про особисту вигоду та прислуговуючи Кремлю, відправляє своїх людей на смерть.
Міністр намагався донести, якщо перерахувати проблеми й загрози для башкирського народу – то причиною жодної з них не є Україна чи українці. Корені лежать в Москві.
Віддайте нам військових злочинців. І тоді ми станемо союзниками у справі побудови найкращого майбутнього для наших народів. Кремль уже програв цю війну,
– додав міністр.
Він закликав башкирів йти з України. Чим раніше це станеться, тим більше життів збережуть.