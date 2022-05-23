Резников описал итоги "Рамштайна-2" изображением "Звезды Смерти" – боевой космической станции

23 мая 2022 , 21:17
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Источник:

твиттер Алексея Резникова

Министры обороны более 40 стран обсудили дальнейшую помощь Украине. Похоже, что наша армия получила очень хорошие новости.

Сегодня, 23 мая, состоялась онлайн-встреча Контактной группы по Украине. Она стала продолжением сотрудничества, начатого на немецкой авиабазе "Рамштайн".

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"Звезда Смерти" как иллюстрация итогов встречи