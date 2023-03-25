Министр обороны Украины опубликовал отрывок из программы пропагандиста Владимира Соловьева, который вместе с экспертом обсуждал то, что Россия расконсервирует старые танки. Гость студии со всей серьезностью заявил, что если понадобится – Россия снимет еще более древние Т-34 с постаментов и отправит на войну.

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Leopard, Challenger и Abrams "очень испугались"

Алексей Резников отреагировал на идею горе-эксперта о том, что Россия может создать бронетанковую дивизию из старых танков Т-34, прошедших Вторую мировую войну и сейчас стоящих на постаментах в разных городах. Министр обороны Украины потролил россиян и их идеи.

После того, как Россия начала расконсервировать свои танки Т-54, изготовленные в конце 1940-х годов, они также решили создать подразделение Т-34 времен Второй мировой войны. Планируется снять их с пьедесталов в городах по всей стране. Leopard, Challenger и Abrams теперь, по-видимому, действительно испуганы,

– написал Резников.

Поток сознания в эфире пропагандиста Соловьева: смотрите видео

Напомним, что исследователи CIT в марте 2023 года заметили, что россияне перемешивают. эшелоны с танками Т-54 и Т-55. Эти машины производились в первые годы после Второй мировой войны и стояли на вооружении советской армии до 1970-х годов.