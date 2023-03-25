Міністр оборони України опублікував уривок з програми пропагандиста Владіміра Соловйова, який разом з "експертом" обговорював те, що Росія розконсервовує старі танки. Гість студії з усією серйозністю заявив, що якщо знадобиться – Росія зніме ще древніші Т-34 з постаментів та відправить на війну.

Цікаво На розконсервовані танки треба ті, хто на них ще служив: у росіян чергові проблеми

Leopard, Challenger та Abrams "дуже злякалися"

Олексій Резніков відреагував на ідею горе-експерта про те, що Росія може створити бронетанкову дивізію зі старих танків Т-34, які пройшли Другу світову війну і зараз стоять на постаментах в різних містах. Міністр оборони України потролив росіян та їхні ідеї..

Після того, як росія почала розконсервувати свої танки Т-54, виготовлені наприкінці 1940-х років, вони також вирішили створити підрозділ Т-34 часів Другої світової війни. Планується зняти їх з п’єдесталів у містах по всій країні. Leopard, Challenger та Abrams тепер, мабуть, справді налякані,

– написав Резніков.

Потік свідомості в етері пропагандиста Соловйова: дивіться відео

Нагадаємо, що дослідники CIT у березні 2023 року помітили, що росіяни перемішують ешелони з танками Т-54 і Т-55. Ці машини виготовлялись у перші роки після Другої світової війни та стояли на озброєнні радянської армії до 1970-х років.