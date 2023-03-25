Об этом 24 Каналу рассказал Михаил Притула – военный эксперт. По его словам, расконсервированная военная техника для РФ становится нормой

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У окупантов нехватка техники

Михаил Притула объяснил, что россияне не смогут продолжать контрнаступательные действия. Яркое свидетельство тому – разрушение их планов по захвату Бахмута и еще ряда украинских городов.

Для того чтобы продолжить наступление, им нужно соответствующее количество единиц техники,

– сообщил он.

По его мнению, именно недостаток техники и мешает им вести войну, которую оккупанты сами же начали.

"За этот год войны они потеряли 11 тысяч единиц бронетехники – подразумеваются танки и бронированные машины", – отметил он.

По его словам, потеря техники провоцирует и уничтожение личного состава.

Люди – дефицит в России

Михаил Притула подчеркнул, что на поле боя пали и водители, и танкисты, и инженерный состав.

"Для того чтобы продолжить военные действия России объективно нужно не только найти как минимум 10 тысяч единиц техники, но и водителей, механиков", – убежден он.

Вдобавок важно, чтобы эти люди знали техническую базу военных машин.

То есть нужно найти им сейчас большое количество танкистов, служивших на такой технике, которая была,

– отметил военный эксперт, намекая на то, что Россия снимает танки с консервации.

Более того, даже расконсервирование танков Т-62, Т-64 и погрузка их на платформы – уже непростая задача.

Россия снимает с хранения танки: ключевое