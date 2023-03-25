Об этом 24 Каналу рассказал Михаил Притула – военный эксперт. По его словам, расконсервированная военная техника для РФ становится нормой
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У окупантов нехватка техники
Михаил Притула объяснил, что россияне не смогут продолжать контрнаступательные действия. Яркое свидетельство тому – разрушение их планов по захвату Бахмута и еще ряда украинских городов.
Для того чтобы продолжить наступление, им нужно соответствующее количество единиц техники,
– сообщил он.
По его мнению, именно недостаток техники и мешает им вести войну, которую оккупанты сами же начали.
"За этот год войны они потеряли 11 тысяч единиц бронетехники – подразумеваются танки и бронированные машины", – отметил он.
По его словам, потеря техники провоцирует и уничтожение личного состава.
Люди – дефицит в России
Михаил Притула подчеркнул, что на поле боя пали и водители, и танкисты, и инженерный состав.
"Для того чтобы продолжить военные действия России объективно нужно не только найти как минимум 10 тысяч единиц техники, но и водителей, механиков", – убежден он.
Вдобавок важно, чтобы эти люди знали техническую базу военных машин.
То есть нужно найти им сейчас большое количество танкистов, служивших на такой технике, которая была,
– отметил военный эксперт, намекая на то, что Россия снимает танки с консервации.
Более того, даже расконсервирование танков Т-62, Т-64 и погрузка их на платформы – уже непростая задача.
Россия снимает с хранения танки: ключевое
- Исследователи CIT в марте 2023 года заметили, что россияне перемешивают эшелоны с танками Т-54 и Т-55. Эти машины производились в первые годы после Второй мировой войны и стояли на вооружении советской армии до 1970-х годов.
- Военный эксперт Игорь Романенко рассказал, что старые танки гораздо проще, и россияне пытаются слепить из нескольких один нормальный танк. При этом, по словам Романенко, оккупанты применяют советский подход к ведению войны – "не качеством, а количеством".
- Боец ВСУ Кирилл Сазонов подчеркнул, что старые советские танки не сравнятся с новейшим вооружением стран НАТО. Однако любой танк остается опасным оружием. Даже такие старые танки могут усилить позиции, будь то в атаке или в обороне.