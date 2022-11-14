Министр обороны Алексей Резников также прокомментировал радостное известие с Юга. Он поделился теплыми воспоминаниями о Херсоне.

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Резников вспомнил детство в Херсоне

В частности, Резников вспомнил свое детство в Херсоне. Он подчеркнул, что этот город имеет для него особое значение.

Министр обороны опубликовал фотографию с пресс-офицером 503-го батальона морской пехоты Алексеем Годзенко, где тот стоит у кинотеатра "Украина".

Каждое лето, когда был маленьким, я проводил в Херсоне. Бабушка и дедушка, мамины родители, жили здесь. Здесь я ходил к ними в театр. Они являлись актерами. Здесь я с ними ходил на рынок. Здесь при каждой возможности и возможности я бегал в кинотеатр "Украина" и съедал любимый пломбир,

– вспомнил Резников.

Он в очередной раз подчеркнул, что "Херсон – наш. Украинский. Был, есть и будет. Как и все наши земли. Наши люди. С востока до запада. От юга до севера".

"Для Украинцев все уголки нашей страны – родные"

Резников также рассказал, о своей интересной родословной, он еще назвал его "всеукраинским коктейлем". Поскольку родные министра родились в разных уголках нашей страны: в Полтаве, Луганске, Киеве, Днепре.

Неважно, в каком городе ты родился или вырос – для украинцев все уголки нашей страны – родные, самые дорогие, самые лучшие. И мы поднимем наши флаги и в Луганске, и Донецке, и в Крыму. Главное – верить. И доверять друг другу. Ведь борьба наша общая, как и цель у нас одна – Свободная, Независимая, Счастливая Украина,

– добавил министр обороны.



Алексей Годзенко / Фото из фейсбука Алексея Резникова

Заметьте. Алексей Годзенко – бывший журналист 24 канала. Сейчас он военнослужащий Вооруженных Сил Украины. В сентябре 2019 Годзенко заключил контракт с ВСУ, чтобы построить современную пресс-службу в 503-м отдельном батальоне морской пехоты.

Ранее Годзенко показал, как выглядит аэродром в Чернобаевке . Там остались буквы из слова "Херсон", которые намекают на то, с чем осталась Россия.

Кстати – Зеленский принял участие в поднятии украинского флага в освобожденном Херсоне