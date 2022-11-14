Міністр оборони Олексій Резніков також прокоментував радісну звістку з Півдня. Він поділився теплими спогадами про Херсон.
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Резніков пригадав дитинство в Херсоні
Зокрема, Резніков пригадав своє дитинство в Херсоні. Він наголосив, що це місто має для нього особливе значення.
Міністр оборони опублікував світлину з пресофіцером 503-го батальйону морської піхоти Олексієм Годзенком, де той стоїть біля кінотеатру "Україна".
Кожне літо, коли був малим, я проводив в Херсоні. Бабуся й дідусь, мамини батьки, жили тут. Тут я ходив до них в театр. Вони були акторами. Тут я з ними ходив на базар. Тут за кожної нагоди і можливості я бігав до кінотеатру "Україна" і з'їдав улюблений пломбір,
– пригадав Резніков.
Він вкотре наголосив, що "Херсон – наш. Український. Був, є і буде. Як і всі наші землі. Наші люди. Від сходу до заходу. Від півдня до півночі".
"Для Українців всі закуточки нашої країни – рідні"
Резніков також розповів, про свій цікавий родовід, він ще назвав його "всеукраїнським коктейлем". Оскільки рідні міністра народилися в різних куточках нашої країни: в Полтаві, Луганську, Києві, Дніпрі.
Неважливо, в якому місті ти народився чи виріс – для Українців всі закуточки нашої країни – рідні, найдорожчі, найкращі. І ми піднімемо наші прапори і в Луганську, і в Донецьку, і в Криму. Головне – вірити. І довіряти одне одному. Адже боротьба наша спільна, як і мета в нас одна – Вільна, Незалежна, Щаслива Україна,
– додав міністр оборони.
Олексій Годзенко / Фото з фейсбуку Олексія Резнікова
Раніше Годзенко показав, як виглядає аеродром у Чорнобаївці. Там зосталися літери зі слова "Херсон", які натякають на те, з чим залишилась Росія.
До речі – Зеленський узяв участь у піднятті українського прапора у звільненому Херсоні