Вінський кореспондент, колишній журналіст 24 каналу Олексій Годзенко показав у мережі, як зараз виглядає аеродром в Чорнобаївці.

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Як виглядає аеродром у Чорнобаївці

На відео можна помітити руїни аеропорту, який розташований за 10 кілометрів від Херсону. Також там лишилося цікаве послання для окупантів, яке складається з трьох букв.

Журналіст показав як виглядає аеродром в Чорнобаївці: дивіться відео

Нагадаємо, що 11 листопада Збройні Сили України звільнили Чорнобаївку. Над селищем знову замайорів український прапор. Військовий, який підіймав стяг, зізнався, що носив його під серцем у бронежилеті від початку повномасштабної війни.

Коли наші військові зайшли в Чорнобаївку, місцеві жителі не стримували емоцій, вони обіймали захисників та радо робили з ними фото. До обласного центру – Херсона – від Чорнобаївки всього 10 кілометрів. Близько 9 тисяч містян (дані до 24 лютого – 24 канал) мали змогу привітатися з вояками нашої армії, перед тим як ті рушили далі звільняти Херсон.

Чорнобаївська сільська рада одразу закликала мешканців села не повертатися додому через масові замінування. Спершу територію повинні оглянути сапери та піротехніки.

Розтрощена база росіян у Чорнобаївці

У СтратКомі ЗСУ 13 листопада оприлюднили відео, на якому видно колишню військову базу окупантів. Зауважимо, що це те саме місце, де українські військові знищили цілий штаб 20-ї мотострілецької дивізії росіян.

Українська Чорнобаївка стала одним з найвідоміших мемів війни. У перші тижні повномасштабного вторгнення росіяни активно намагалися захопити цей населений пункт. Однак окупувати селище вийшло хіба після близько двох десятків невдалих спроб.

Цікаво, що у лексиконі українців навіть з'явилося нове дієслово на честь численних невдач росіян. "Чорнобаїти" – наступати на ті самі граблі, робити одну й ту саму помилку.

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