На фото он с военными в полном обмундировании и бронежилете. Он заверил, что никакой капитуляции россиянам ожидать не следует.

Внимание 5 710 оккупантов умерли с начала нападения России на Украину, – Арестович о потерях оккупантов

"Только победа! Предупредите всех, кого сможете", – написало Минобороны.

Он также добавил, что планы оккупантов трещат по швам. Взять столицу быстро захватчикам не удалось и не удастся.

Много тех, кто рассчитывал взять Киев за 2 – 3 суток, уже в аду. Крепко держим оружие! Продолжаем сопротивление! Слава Украине!,

– отметил Резников.



Минобороны "патрулирует Киев" / Фото Резникова



Резников на улицах Киева / Фото Резникова

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Текст сообщения Резникова:

Уважаемые украинцы! 128 часов обороны. По имеющимся данным, российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии. Сначала они планируют устроить перебои связи. После этого будут массированно вброшены фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство якобы согласилось на капитуляцию. В "подтверждение" этого фейка будут распространять якобы подписанные "документы", а также смонтированные фейковые видеоролики. ЭТО ЛОЖЬ. Не дождутся!

Никакой капитуляции не будет! Только победа! Предупредите всех, кого сможете. Много тех, кто рассчитывал взять Киев за 2 – 3 суток, уже в аду. Крепко держим оружие! Продолжаем сопротивление!

Слава Украине!