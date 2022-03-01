На фото він із військовими у повному обмундируванні та бронежилеті. Він запевнив, що жодної капітуляції росіянам очікувати не слід.

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"Тільки перемога! Попередьте усіх, кого зможете", – написав міноборони.

Він також додав, що плани окупантів тріщать по швах. Взяти столицю швидко загарбникам не вдалося і не вдасться.

Багато тих, хто розраховував взяти Київ за 2 – 3 доби, вже у пеклі. Міцно тримаймо зброю! Продовжуємо опір! Слава України!,

– зазначив Резніков.



Міноборони "патрулює Київ" / Фото Резнікова



Резніков на вулицях Києва / Фото Резнікова

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Текст допису Резнікова:

Шановні українці! 128 годин оборони. За наявними даними, російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – з допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії. Спочатку вони планують влаштувати перебої зв’язку. Після цього будуть масовано вкинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилось на капітуляцію. На "підтвердження" цього фейку будуть поширювати начебто підписані "документи", а також змонтовані фейкові відеоролики. ЦЕ БРЕХНЯ. Не дочекаються!

Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога! Попередьте усіх, кого зможете. Багато тих, хто розраховував взяти Київ за 2 – 3 доби, вже у пеклі. Міцно тримаймо зброю! Продовжуємо опір!

Слава України!