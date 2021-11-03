Свое решение Резников озвучил, выступая в Раде. Его обязанности, вероятно, перейдут к главе делегации Леониду Кравчуку и заместителю Александру Мережко.
Важно Рада отправила в отставку Алексея Резникова
Правда, Резников отметил, что решение о формировании обновленного состава делегации принимает президент.
В Трехсторонней контактной группе, я думаю, что уже не буду участвовать как член делегации. Глава делегации Леонид Кравчук и заместитель Александр Мережко, они будут продолжать,
– заметил экс-министр.
Увольнение Резникова из Минреинтеграции: что известно
- Верховная Рада 3 ноября проголосовала за отставку Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра – министра реинтеграции временно оккупированных территорий. Это поддержали 329 нардепов.
- Заявление на увольнение политик написал еще 1 ноября.
- По информации СМИ, Алексей Резников может заменить Андрея Тарана на посту министра обороны Украины. Последнего 3 ноября парламентарии тоже уволили.