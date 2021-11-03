Своє рішення Резніков озвучив, виступаючи у Раді. Його обов'язки, ймовірно, перейдуть до глави делегації Леоніда Кравчука і заступника Олександра Мережка.
Важливо Рада відправила у відставку Олексія Резнікова
Щоправда, Резніков зазначив, що рішення про формування оновленого складу делегації приймає президент.
У Тристоронній контактній групі, я думаю, що вже не буду брати участь як член делегації. Є голова делегації Леонід Кравчук і заступник Олександр Мережко, вони будуть продовжувати,
– зауважив ексміністр.
Звільнення Резнікова з Мінреінтеграції: що відомо
- Верховна Рада 3 листопада проголосувала за відставку Олексія Резнікова з посади віцепрем'єр-міністра – міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій. Це підтримали 329 нардепів.
- Заяву на звільнення політик написав ще 1 листопада.
- За інформацією ЗМІ, Олексій Резніков може замінити Андрія Тарана на посаді міністра оборони України. Останнього 3 листопада парламентарі теж звільнили.