Своє рішення Резніков озвучив, виступаючи у Раді. Його обов'язки, ймовірно, перейдуть до глави делегації Леоніда Кравчука і заступника Олександра Мережка.

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Щоправда, Резніков зазначив, що рішення про формування оновленого складу делегації приймає президент.

У Тристоронній контактній групі, я думаю, що вже не буду брати участь як член делегації. Є голова делегації Леонід Кравчук і заступник Олександр Мережко, вони будуть продовжувати,

– зауважив ексміністр.

Зверніть увагу! Резніков обіймав посаду першого заступника глави української делегації у ТКГ з 5 травня 2020 року. Крім того, з червня 2021 року він заміняв Кравчука, який перебуває на реабілітації після перенесеної на серці операції.

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