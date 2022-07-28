Это право нам не было подарено и не упало с неба. Его боролись на разных этапах создания государства на протяжении веков поколения наших предков.

Важно Мы были, есть и будем, – Зеленский поздравил украинцев с Днем государственности

Украинцы закаляли дух в борьбе

Министр подчеркнул, что украинцы укрепляли свой дух в борьбе многие годы. Теперь пора держать удар. Резников приказал кульминации созиданий государства: Русь со столицей в Киеве, Казачье Государство, Украинская Народная Республика, современная Украина.

Между этими периодами украинский народ обогащал своими талантами другие культуры, проливал свою кровь за интересы.

Мать свое Государство – самая высокая ценность

Чиновник подчеркнул, что за последние 155 дней многие осознали, что иметь свое Государство – это ценность.

Государственность нужно лелеять, развивать, поддерживать. Отпор российской агрессии обязательно завершится нашей Победой и безусловным утверждением Украинской Государственности на все времена,

​ – убежден Резников.

Мы уже проходили периоды, когда Москва посылала солдат разрушать украинские города, убивать мирных граждан, устраивала искусственный голод. Украинцы усвоили главные уроки. Тысячи патриотов заплатили за них своими жизнями. Поэтому Резников подытожил, что по наследству следующим поколениям войну не оставим.

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