Це право нам не було подаровано та не впало з неба. Його виборювали на різних етапах державотворення протягом століть покоління наших предків.

Важливо Ми були, є і будемо, – Зеленський привітав українців із Днем державності

Українці гартували дух у боротьбі

Міністр наголосив, що українці зміцнювали свій дух у боротьбі багато років. Тепер настав час тримати удар. Резніков загадав кульмінації державотворчих змагань: Русь зі столицею у Києві, Козацька Держава, Українська Народна Республіка, сучасна Україна.

Між цими періодами український народ збагачував своїми талантами інші культури, проливав свою кров за чиїсь інтереси.

Мати свою Державу – найвища цінність

Чиновник наголосив, що за останні 155 днів багато людей усвідомили, що мати свою Державу – це цінність.

Державність треба плекати, розвивати, підтримувати. Відсіч російській агресії неодмінно завершиться нашою Перемогою і безумовним утвердженням Української Державності на всі часи,

​ – переконаний Резніков.

Ми вже проходили періоди, коли москва посилала солдат руйнувати українські міста, вбивати мирних громадян, влаштовувала штучний голод. Українці засвоїли головні уроки. Тисячі патріотів заплатили за них своїми життями. Тому Резніков підсумував, що у спадок наступним поколінням війну не залишимо.

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