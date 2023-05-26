На предложение Резникова ответил республиканец и бывший пилот ВВС США Адам Кинзингер. Он подчеркнул, что поддерживает инициативу.
Кстати говоря Стратегия на ближайшие недели: Остин после "Рамштайна" рассказал о F-16 для Украины
Это отличная идея. Я думаю, это возможно,
– подчеркнул экс-пилот.
Желающие найдутся
По словам Кинзингера, многие из опытных пилотов ВВС США, которые уволились из армии, пошли работать в авиакомпании, то есть у них есть работа. Однако есть пилоты, которые после увольнения никуда не пошли.
Он привел пример своего друга, который по происхождению украинец. Он бы с радостью занялся чем-то подобным. Также Кинзингер вспомнил, что подобное было во время Второй мировой войны. До вступления США в войну многие американские пилоты поехали в Великобританию и летали на ее стороне против немцев.
Украина может получить F-16
- 21 мая 2023 г. президент США Джо Байден объявил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16.
- В Нидерландах добавили, что обучение начнется в ближайшее время. К инициативе учений на истребителях присоединились такие страны, как Норвегия, Польша, Бельгия и Португалия.