На предложение Резникова ответил республиканец и бывший пилот ВВС США Адам Кинзингер. Он подчеркнул, что поддерживает инициативу.

Кстати говоря Стратегия на ближайшие недели: Остин после "Рамштайна" рассказал о F-16 для Украины

Это отличная идея. Я думаю, это возможно,

– подчеркнул экс-пилот.

Желающие найдутся

По словам Кинзингера, многие из опытных пилотов ВВС США, которые уволились из армии, пошли работать в авиакомпании, то есть у них есть работа. Однако есть пилоты, которые после увольнения никуда не пошли.

Он привел пример своего друга, который по происхождению украинец. Он бы с радостью занялся чем-то подобным. Также Кинзингер вспомнил, что подобное было во время Второй мировой войны. До вступления США в войну многие американские пилоты поехали в Великобританию и летали на ее стороне против немцев.

Украина может получить F-16