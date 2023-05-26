На пропозицію Резнікова відповів республіканець та колишній пілот ВПС США Адам Кінзінгер. Він наголосив, що підтримує ініціативу.

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Це чудова ідея. Я думаю, це можливо,

– наголосив експілот.

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За словами Кінзінгера, багато з досвідчених пілотів ВПС США, які звільнилися з армії, пішли працювати в авіакомпанії, тобто в них є робота. Однак є пілоти, які після звільнення нікуди не пішли.

Він навів приклад свого друга, який за походженням українець. Він би з радістю зайнявся чимось подібним. Також Кінзінгер пригадав, що подібне було під час Другої світової війни. До вступу США у війну багато американських пілотів поїхали до Британії і літали на її боці проти німців.

Україна може отримати F-16